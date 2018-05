Depuis plusieurs années, nous assistons à de grands changements de société. Les gens sont plus conscients de leur impact sur l’environnement et désirent contribuer à préserver la planète. Nous réfléchissons de plus en plus à nos achats, on consomme de façon responsable et chacun de nos petits gestes compte. Maintenant, êtes-vous prêts à faire une plus grande différence? C’est le moment idéal pour passer à la voiture électrifiée.

Un peu d’histoire

C’est au début du 20e siècle qu’on commence à découvrir les véhicules électrifiés, mais c’est vers la fin des années 2000 que la voiture électrique a fait sa place sur le marché de l’automobile. À cette époque, elle venait faire un pied de nez au commerce du pétrole alors que le baril atteignait de nouveaux sommets soit 138$ en juin 2008. Depuis, le véhicule électrique a beaucoup évolué afin d’offrir tout ce qu’on aime d’une voiture à essence et bien plus, tout en étant une meilleure option écoénergétique.

La voiture électrifiée, est-ce que c’est dispendieux?

La gamme de prix des véhicules électriques a beaucoup changé dans les dernières années. Nous retrouvons maintenant sur le marché des options pour la plupart des budgets. De plus, le gouvernement du Québec permet de réduire son coût en offrant un rabais à l’achat ou à la location pouvant aller jusqu’à 8000$ selon le modèle sélectionné.

Quelles sont vos options?

Voici ce que vous devez savoir sur les deux types de véhicules électrifiés soit l’hybride rechargeable et le modèle 100% électrique. Toutes deux assurent une émission de gaz à effets de serre plus petite qu’une voiture classique et offrent une foule d’avantages. Voici les deux familles de voitures électrifiées:

L’hybride rechargeable

On appelle hybride les voitures qui utilisent l’essence et l’électricité. En combinant ces deux types d’énergie, certains véhicules ont une autonomie qui peut aller jusqu’à 982 km en un même voyage. Il est aussi tout à fait possible d’utiliser seulement l’électricité pour de courts déplacements.

La voiture 100% électrique quant à elle, ne peut que compter sur l’autonomie de sa batterie rechargeable pour assurer vos déplacements. Une charge peut vous permettre de rouler jusqu’à 150 km selon le modèle de voiture. Elle est idéale pour les déplacements en ville, pour des courses rapides ou pour se rendre au travail.

Un modèle adapté à vos besoins

C’est difficile de se retrouver avec tous les modèles écoresponsables sur le marché. Prenez le temps de vous questionner sur vos besoins et votre mode de vie, ainsi, vous ciblerez facilement le modèle idéal pour vous. Si vous ne comptez pas utiliser votre voiture uniquement en milieu urbain, l’hybride rechargeable sera assurément la meilleure solution de rechange à la voiture à essence. Elle vous assurera une économie d’essence et du même coup, fera une différence au point de vue écologique.

En ce sens, la Fusion Energi de Ford est un modèle hybride rechargeable avec des avantages considérables. Tout d’abord, son prix est plus qu’intéressant. Elle se détaille à seulement 33 588$ puis le rabais du gouvernement sur cette voiture peut aller jusqu’à 4000$. Sa grande autonomie pouvant aller jusqu’à 982 km en combinant une charge complète et un plein d’essence ou 33km sur une charge complète en mode électrique seulement vous assurera la tranquillité d’esprit.

Comme les autres véhicules électrifiés Ford, la Fusion Energi est mariée à l’application MyFordMobile, qui vous permet entre autres de contrôler la température de l’habitacle, verrouiller et déverrouiller les portes, faire le suivi de votre charge, localiser des bornes sur votre route et même retrouver son stationnement au toucher d’un bouton, le tout sur l’application même ou en passant par le site internet.

Recharger son véhicule, c’est facile!

Il est de plus en plus facile de charger votre véhicule électrique partout où vous irez. Vous pouvez utiliser une prise standard de 110 volts que tout le monde possède à la maison, mais le temps de charge sera beaucoup plus long que si vous utilisez une borne de recharge pour voiture électrique à 240 volts. Puisque le gouvernement du Québec offre un rabais allant jusqu’à 600 $ pour l’installation de celle-ci, il serait dommage de s’en passer.

Autrement, vous pouvez trouver ces charges un peu partout au travers de la province dans des lieux publics et charger complètement votre Fusion Energi en aussi peu que 2,5 heures. À ce moment-ci, il y a plus de 1367 bornes publiques au Québec et dans le Nord-Est de l’Ontario dont 112 offrent des charges rapides sur 400 volts. La ville de Montréal a aussi comme projet de changer ses bornes pour passer au niveau 3 afin d’améliorer le temps de chargement dans la métropole. De quoi rendre votre expérience encore plus agréable!

L’économie, l’empreinte écologique et le plaisir de conduire dans un habitacle confortable sont tous de bonnes raisons pour amorcer un virage vers la voiture électrique.