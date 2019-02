Des camions à ordures plus verts

L’entreprise Derichebourg, spécialisée dans la collecte des déchets, équipera ses camions d’une technologie qui permet de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre.

La technologie hybride-électrique Start-Stop, développée en 2012 par la montréalaise Effenco permet l’arrêt du moteur d’un camion dès que celui-ci s’immobilise tout en maintenant opérationnels ses accessoires et ses équipements, tel que le lève bacs.

«Cette technologie va nous permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos camions d’environ 30%, a affirmé Thomas Derichebourg, président de Derichebourg Canada Environnement. Notre flotte sera désormais plus silencieuse, plus sécuritaire, moins polluante et plus économique.»

Le système hybride-électrique fait économiser des milliers de dollars par année en carburant aux camions à ordures. Un chiffre non négligeable sachant que la consommation de carburant de ces véhicules peut atteindre 35 000 litres de diesel par année. Le coût annuel peut ainsi s’élever à près de 40 000$.

Derichebourg Canada Environnement a déjà décroché des mandats dans les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Ahuntsic-Cartierville, le Sud-Ouest, Verdun et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Pour l’instant, seulement quatre véhicules sont dotés de la nouvelle technologie.

«D’ici début mars, 100% de la flotte devrait en être munie», a conclu le président de Derichebourg Canada.

Derichebourg

Le Groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Le groupe est aujourd’hui présent dans 14 pays, sur trois continents et compte 33 000 employés dans le monde. L’entreprise a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros.

Effenco

Effenco est une entreprise montréalaise. Elle développe des solutions permettant de réduire les coûts de carburant ainsi que les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds. Sa base de données d’opération provenant de véhicules en conditions réelles est au coeur de son processus de développement.