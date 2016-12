Joël Robuchon servira du Café Napoléon

Café Napoléon de LaSalle gravit encore les échelons. Son café vient d’être sélectionné pour être servi à L’Atelier de Joël Robuchon, le nouveau restaurant Cinq Diamants du Casino de Montréal ouvert depuis le 7 décembre.

Fort d’un contrat de cinq ans d’une valeur de 800 000 $ décroché en 2015 pour la fourniture et la distribution de café dans les casinos québécois, c’est un deuxième succès avec Loto Québec pour la compagnie de la rue Lapierre.

«Je ne pouvais imaginer qu’avoir un tel contrat l’an dernier nous mettrait autant sur la carte. Dix chefs français de passage au Casino pour le restaurant Cinq Diamants ont essayé plusieurs compagnies de café et nous ont demandé de leur en fournir pour leur retour en France tellement ils ont aimé nos produits. C’est une grande reconnaissance», expliquent les copropriétaires de l’entreprise laSalloise Gérard Kelly et Umberto Pasquini.

Ce contrat est encore plus flatteur pour l’entreprise de LaSalle alors que Joël Robuchon est à ce jour le chef qui détient le plus d’étoiles au guide Michelin dans le monde.

Il s’agit d’un contrat supplémentaire axé davantage sur le goût et on ne connaît pas encore sa valeur exacte. «Savoir que les 10 chefs français ont été unanimes à choisir les cafés Napoléon, c’est formidable. On croyait qu’ils choisiraient des cafés ayant des réputations plus européennes», ajoute M. Kelly.

Atelier international

De Paris, à Londres, de Hong Kong à Las Vegas, la marque «L’Atelier de Joël Robuchon» attire déjà les grands amateurs de bonnes tables dans le monde.

Joël Robuchon a travaillé dans plusieurs établissements en France avant d’ouvrir son premier restaurant à Paris, en 1981. La première année, il a reçu sa première étoile au guide Michelin, l’année suivante, la deuxième, et l’année d’après, la troisième. Trois ans, trois étoiles.

En 1994, il a ouvert le tout nouveau restaurant portant son nom. Son esprit se décline maintenant en divers contacts de restauration et de tables d’exception, en salons de thé et en pâtisseries.

Effets positifs

Les récents succès de Café Napoléon font que la compagnie envisage désormais des projets d’expansion de sa maison de torréfaction située au 2702, rue Lapierre.

Le contrat de 800 000 $ obtenu de Loto Québec l’an dernier a procuré une notoriété certaine au Café Napoléon, puisqu’il représente environ 16 tonnes de café moulu par année.

L’entreprise a investi environ 120 000 $ en nouveaux équipements, car des appareils désuets ont été remplacés dans certains casinos. «On a investi pour des machines <@Ri>Espresso<@$p> avec équipements sophistiqués», explique Gérard Kelly.

Le contrat a permis à Café Napoléon de maintenir ses 25 emplois actuels à LaSalle et 17 autres dans ses deux centres de distribution de Québec et de la Mauricie, en plus de créer deux postes de techniciens spécialisés. De nouveaux représentants joindront la compagnie en janvier.

Duel de «géants»

La compétition était féroce pour ce contrat puisque quatre compagnies, dont trois internationales, étaient sur les rangs. «Nous étions le seul soumissionnaire québécois», mentionnent les copropriétaires.

Le Québec compte une quinzaine de compagnies de torréfaction et de distribution de café. Café Napoléon est «le plus petit parmi les grands», face à Nestlé, Folgers et autres.

Café Napoléon dessert 125 distributeurs indépendants au Québec et ses opérations s’étendent à la confection de marques privées, aux restaurants et bistros, ainsi qu’aux épiceries et épiceries fines.

À son usine de 18 000 pieds carrés, tout le processus de torréfaction est informatisé.

Café Napoléon compte une clientèle ontarienne par l’entremise de deux magasins Adonis de Toronto.

La firme travaille à changer ses emballages. «Nous faisons un plan d’action pour le développement de l’Ontario et du Canada et on en profite pour actualiser nos emballages. Les gens achètent la qualité, mais beaucoup l’image aussi», selon Gérard Kelly.

Café Napoléon produit une quinzaine de marques de cafés provenant d’une trentaine de pays.