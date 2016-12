L’école Laurendeau-Dunton inaugure sa nouvelle aile de 6,5M$

Deux ans après le début de la planification du projet, le personnel de l’école primaire Laurendeau-Dunton a procédé à l’inauguration de la toute nouvelle aile de l’établissement, incluant 10 classes, un gymnase, un laboratoire d’info et une bibliothèque.

De nombreux élèves, parents et invités ont pris part à une soirée d’inauguration le 8 décembre afin de visiter les nouvelles installations. Le projet de 6,5 M$ permettra à l’école du 1515, rue Rancourt, d’accueillir 240 nouveaux élèves d’ici trois ans.

«Notre école aura près de 700 élèves. On en a eu une cinquantaine cette année et on en prévoit une centaine l’an prochain», explique le directeur Paul Numainville, qui signale les efforts des 75 membres de son personnel, dont 32 enseignants, tout au long des travaux.

Réalisés par la firme Groupe Geyser, ces travaux de construction ont permis d’augmenter la superficie de l’école de 2296 mètres carrés, qui atteint maintenant 5531 mètres carrés au total.

«Plusieurs détails ont été pensés pour en faire un endroit éducatif et actuel, qui plaît tant à nos jeunes qu’à notre personnel», explique le directeur.

«Nous avons eu la chance que la nouvelle aile soit construite comme une entité séparée durant presque toute la durée des travaux. Nous avons dû déplacer une classe de 6<V>e<V> année au milieu d’année scolaire et comme la cour d’école était réduite de moitié, nous avons revus nos horaires à plusieurs reprises», explique-t-il.

Découvertes

Parents et enfants sur place ont dit apprécier grandement leur «nouvelle école», tout comme la commissaire Joanne Bonnici, de retour à l’école de son enfance.

Ce projet s’est concrétisé après deux ans de préparation, avec un concept sous le thème: «Être dans sa bulle». Les élèves peuvent lire leur livre dans trois bulles vitrées de la bibliothèque.

Les classes sont grandes et bien équipées, certaines avec toilettes. Un gymnase tout neuf fait la joie des élèves, tout comme la bibliothèque dotée de plusieurs livres pour les petits curieux.

La salle d’accueil comprend une œuvre d’art qui tourne autour de 1000 petites bulles de verre réalisées par l’artiste Annie Cantin.

«On reçoit en moyenne 1000 nouveaux élèves par année et nous avons maintenant 95 établissements. Un autre projet d’agrandissement est en cours à LaSalle (école Terre-des-Jeunes) et nous sommes en attente d’une future école sur les terrains du cégep André-Laurendeau», a soutenu la présidente de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), Diane Lamarche-Venne.

Cérémonie et visite

Le directeur Paul Numainville et son adjoint Jean-Philippe Cloutier ont pris part au dévoilement de la plaque inaugurale de la nouvelle aile, en compagnie du maire suppléant Serge Declos, des conseillers Serge Declos, Laura Palestini, Nancy Blanchet et Josée Troilo, de la commissaire Joanne Bonnici et de la présidente du conseil d’établissement de l’école, Gladys Megret.

Tous ont eu droit à un court spectacle de chansons et chorégraphies par de jeunes élèves de de 3<V>e<V> année, ainsi qu’à une visite des lieux avec de jeunes élèves-guidés bien informés.

L’école Laurendeau-Dunton est un milieu multiethnique puisque près de 75% des élèves proviennent de communautés culturelles présentes dans le quartier: arabe, africaine, indienne, haïtienne, asiatique, Europe de l’est, etc.