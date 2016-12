«2016, une année très productive» – Manon Barbe

Baisse de taxes la plus basse des 19 arrondissements montréalais en 2017, 40 M $ d’investissements dans une trentaine de réfections de rues, revitalisation de l’avenue Dollard et ouverture de la passerelle de la rue Lapierre sont de nombreux projets d’ampleur qui se sont concrétisés à LaSalle en 2016.

«Une année très productive en ligne avec notre plan d’action 2014-2017», constate la mairesse Manon Barbe, qui se réjouit d’une baisse de taxes moyenne de 1,7% se traduisant par une réduction du compte de taxes de 92% des propriétaires résidentiels. «En deux ans, on a baissé la taxe locale de 3 M $, des sommes qui restent dans les poches des contribuables», affirme la mairesse.

Des rues, encore et encore

La mairesse Barbe rappelle que les 40 M $ de travaux de rues et trottoirs réalisés en 2016 constituent une année record. «En 2015, on a dégagé une somme importante pour se donner les outils pour aller chercher des ressources extérieures parce qu’avec notre personnel, on ne peut accomplir 40 M $ de projets».

La mairesse se dit satisfaite des travaux de l’avenue Dollard. «On s’est donné une belle séquence dans l’exécution des travaux. Les citoyens ont été consultés et notre choix a été fait à partir de ce que les gens et les commerçants voulaient, comme l’ajout des voies cyclables et de mobilier urbain. La rue a été livrée dans les temps et a toujours été accessible pendant les travaux», souligne-t-elle.

Amorcé en 2015, la reconstruction de la rue Clément, entre Lafleur et Des Oblats, s’est poursuivie et des travaux majeurs ont été concrétisés sur le boulevard Champlain et la rue Gagné.

Réalisations

Attendue depuis longtemps par les piétons et les cyclistes, la passerelle de la rue Lapierre s’est enfin concrétisée et l’ouverture officielle aura lieu en 2017.

La mairesse Barbe parle de hausse d’efficacité locale des opérations de nids-de-poule et de l’ajout de pistes cyclables reliant le canal de l’Aqueduc, via les rues Senkus et Cordner. «On va toujours inclure ça quand on redessine une rue pour avoir autant plus de liens nord-sud», ajoute la mairesse.

Parmi d’autres projets réalisés en 2016, Manon Barbe parle de l’amélioration des méthodes de déneigement. «On a maintenant deux équipes de soir, une équipe de nuit et on souffle la neige sur les terrains publics quand c’est possible», dit-elle.

LaSalle est désormais alimenté entièrement par l’eau de Montréal. «Tous les LaSallois reçoivent leur eau potable des usines de Montréal. C’est très positif et les gens sont contents», soutient la mairesse.

Elle parle également de sécurité puisque LaSalle a augmenté le nombre de patrouilleurs en vélo sur les pistes cyclables, qui est passé à 10 cadets et 4 policiers pendant la saison estivale.