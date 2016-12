2017: l’année des transports et de la fin des mauvaises odeurs

L’établissement d’un plan de déplacements pour désenclaver LaSalle, l’amélioration du transport sous toutes ses formes, les services aux entreprises et l’ouverture de la nouvelle piscine Riverside constituent des priorités de la mairesse Manon Barbe pour l’année 2017 à LaSalle.

«Notre plan local de déplacements sera un outil pour négocier avec la Société de transport de Montréal (STM), l’Agence métropolitaine de transport (AMT) et la Ville de Montréal, pour désenclaver LaSalle. C’est le transport sous toutes ses formes», explique la mairesse Manon Barbe.

Des consultations publiques ont eu lieu en 2016 et un plan d’action en découlera. «On veut améliorer les déplacements d’un point A à un point B de l’arrondissement». dit-elle.

Traitement des odeurs

L’usine de traitement des odeurs du boulevard LaSalle sera remise en fonction pendant l’été. «Ça va régler le problème du secteur de la 75<V>e<V> Avenue. Pour le tronçon entre la 75<V>e<V> et Verdun, la problématique devrait diminuer en éliminant une partie de la source du problème», ajoute la mairesse.

Montréal attend que cette usine reprenne ses activités pour analyser la situation et les actions à prendre pour corriger le problème partout.

D’autre part, après avoir investi 40 M $ dans des réfections de rues en 2016, Manon Barbe souligne que d’autres rues seront refaites en 2017, mais n’auront pas l’ampleur de l’avenue Dollard.

Parc Riverside

La nouvelle piscine du parc Riverside, qui remplacera celle qui est fermée depuis deux ans, devrait ouvrir ses portes en même temps que les autres piscines extérieures au début de l’été.

Des travaux urgents se concrétiseront au complexe aquatique Michel-Leduc (Aquadome), dont le remplacement du système de contrôle électronique et des déshumidificateurs, et des interventions touchant l’étanchéité des bassins et des murs extérieurs. La durée de vie de plusieurs de ces équipements a été atteinte.

Autres projets

La mairesse parle des enjeux économiques. «On a bonifié l’offre de services aux entreprises en embauchant un commissaire industriel travaillant uniquement pour LaSalle», ajoute la mairesse.

Éloi Charpentier a son bureau à de PME Montréal Grand Sud-Ouest de Verdun et a un pied-à-terre à la mairie de LaSalle. «Nous avons longtemps un commissaire industriel, mais avec les fusions d’organismes économiques, on se retrouvait avec un commissaire pour trois territoires. M. Charpentier travaille seulement pour nos entreprises», précise la mairesse.

Ville centre et arrondissement

À Montréal, la mairesse de LaSalle dit que sa priorité sera «de collaborer pour que la grande ville fonctionne, tout en m’assurant que la qualité des services soit maintenue. Je dis oui à Montréal, mais pas en diminuant nos services».

Elle ajoute que même si LaSalle réduit les taxes, «nos services ne seront pas amputés, bien au contraire», insiste-t-elle.

Même si 2017 sera une année électorale, Mme Barbe affirme qu’il est encore trop tôt pour dire si elle aura une équipe indépendante en novembre. «Nous sommes presqu’à un an des élections. J’ai voté pour le budget de Montréal et j’appuie 90% des résolutions de l’administration Coderre», exprime la mairesse de l’arrondissement.

«C’est la force de Montréal d’avoir des arrondissements forts. Je trouve que c’est désavantageux pour les citoyens de voir les arrondissements perdre des services de proximité», dit celle qui dit croire aux spécificités de chaque arrondissement.