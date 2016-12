Des millions pour l’avenue Laurier

L’avenue Laurier Ouest sera réaménagée à partir de la mi-janvier 2017, et ce, jusqu’à l’automne 2018. Une partie des travaux toucheront l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Des travaux de réfection de la chaussée des trottoirs et des infrastructures souterraines seront réalisés sur l’avenue Laurier Ouest, entre le chemin de la Côte-Sainte-Catherine et l’avenue du Parc, ainsi que sur l’avenue de l’Épée et le boulevard Saint-Joseph.

Dans le but de «favoriser la convivialité» de cette artère et de «consolider la vie de quartier tout en dynamisant le secteur commercial», la Ville de Montréal estime la valeur des travaux a plus de 15,7 millions de dollars.

Les travaux visent notamment l’installation de nouveau mobilier urbain et lampadaires, la plantation d’arbres bio-diversifiés, la création de trottoirs plus élargis et la construction de saillies.

Des feux de circulation seront remplacés par des panneaux d’arrêt, la place Kate McGarrigle sera mise en valeur et une placette sera aménagée à l’intersection du chemin de la Côte-Sainte-Catherine.

Les travaux de réfection incluent des travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage et de feux de circulation dans les avenues Laurier Ouest et de l’Épée et dans le boulevard Saint-Joseph.