Opération paniers de Noël pour les pompiers

Le temps des Fêtes sera un peu plus joyeux pour 850 familles de la métropole grâce aux paniers de Noël des pompiers de Montréal.

Mardi 20 décembre. L’entrepôt de la firme Olymbec, à Anjou, bourdonne d’activités. La journée vient à peine de débuter que des centaines de bénévoles sont sur place et procèdent au chargement des paniers de Noël.

Au cours de la journée, 450 paniers seront distribués à autant de familles montréalaises. Chacune des familles sélectionnées par la Société Saint-Vincent-de-Paul et référées au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) recevra un panier d’une valeur de 275$ en denrées alimentaires afin de leur permettre de confectionner un repas de Noël dans la plus pure des traditions. Les paniers seront également accompagnés de jouets et cadeaux pour chacun des enfants de la famille.

«Un premier lot de 400 paniers de Noël a été livré le 17 décembre dernier et aujourd’hui nous complétons la distribution. C’est l’aboutissement de plusieurs semaines de travail», indique fièrement Ronald Martin, président de l’Association des pompiers de Montréal.

Frédéric Searle, pompier à la caserne 77, était ravi d’apporter sa contribution à l’événement.

«Je suis pompier depuis six ans et je participe depuis six ans à la distribution des paniers. Ça fait changement des circonstances dans lesquelles nous intervenons habituellement. De voir les familles sourire lorsque nous leur apportons leur panier n’a pas de prix. Ça vaut le déplacement à lui seul.»

Le pompier était accompagné pour l’occasion par son père Norman. «J’ai préparé et distribué des paniers de Noël pendant 20 ans à titre de bénévole de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Je suis content de voir que maintenant mon fils prend la relève.»

Plusieurs collègues de M. Searle, eux, étaient accompagnés de leurs jeunes enfants. C’est notamment le cas de M. Oliviera, pompier à la caserne 52.

«Aujourd’hui, nous participons en famille. J’ai amené mes enfants pour leur montrer qu’il est important d’aider les gens qui ont plus de difficultés dans la vie.»

Des familles reconnaissantes



TC Media a accompagné des pompiers dans leur distribution. Dès leur arrivée à destination, les enfants scrutaient à travers la fenêtre et affichaient de larges sourires en voyant débarquer les pompiers chez eux.

La famille Bombardier compte six enfants, âgés de sept mois à 13 ans. Le père travaille alors que la mère est à la maison.

«Avec huit bouches à nourrir et le coût élevé de la vie, cette année le panier de Noël est le bienvenu. Ça nous donnera un bon coup de pouce», avoue la mère de famille.

En quelques minutes, l’arbre de Noël avait une tout autre allure avec tous ces présents.

Avant que les pompiers ne quittent, Mme Bombardier les a chaleureusement remerciés.

Quant aux pompiers, ils peuvent dire mission accomplie. Grâce à leur intervention, une autre famille passera un agréable temps des Fêtes.