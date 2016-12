Morgue de Montréal: un sommet de corps non réclamés

Le nombre de corps non réclamés en provenance de la morgue de Montréal atteint un sommet. Quatre-vingt-neuf défunts reposent dans une fosse commune d’un cimetière de la Rive-Nord sans que personne n’ait réclamé leur corps.

L’année 2016 représente des chiffres inégalés. En 2007, 45 corps n’avaient pas été réclamés alors qu’on en compte le double cette année.

Avant d’inhumer un corps, le Bureau du coroner doit attendre au moins 30 jours et il n’y a pas de délai maximal. Durant cette période, les policiers procèdent à la recherche des membres de la famille du défunt. Dans les cas plus complexes, le Bureau du coroner attendra la fin des recherches, ce qui peut prendre plusieurs jours supplémentaires.

«Il arrive toutefois que les recherches ne donnent aucun résultat, comme dans les cas où la personne décédée est la seule survivante de la famille», souligne Geneviève Guilbault, responsable des communications au Bureau du coroner.

Dans d’autres situations, la famille a été retrouvée, mais celle-ci ne peut prendre en charge la dépouille du défunt. Dans ces cas, la famille remplit un formulaire de désistement et le Bureau du coroner s’occupe à ses frais de l’inhumation.

«Les motifs de désistement peuvent être multiples: tensions familiales, rejet par la famille et même l’aspect financier peut être un motif de désistement. Nous ne sommes pas là pour juger des situations. Et les cas de désistement comptent également parmi les statistiques des corps non réclamés», ajoute Mme Guilbault.

Le défunt est donc ensuite inhumé dans une fosse commune d’un cimetière de la Rive-Nord. Cela ne signifie toutefois pas que le corps ne peut être par la suite réclamé.

Mais le Bureau du coroner s’assurera que le corps exhumé remis à des proches soit de nouveau inhumé selon les règles, mais cette fois aux frais de la personne en ayant fait la réclamation.

«Il est arrivé que des gens réclament un corps plusieurs mois après l’inhumation, note Mme Guilbault. Surtout dans des cas impliquant des personnes immigrantes qui sont seules au pays ou lorsque cela implique des recherches à l’étranger. C’est rare, mais ça se produit à l’occasion.»

Il n’est jamais trop tard pour réclamer un corps et les gens peuvent toujours communiquer avec le Bureau du coroner pour le faire.

Tableau des corps non réclamés par arrondissement

Sur le site Internet du Bureau du coroner figure la liste des dépouilles non réclamées dans l’espoir qu’un membre de la famille ou un proche se manifeste. Voici un décompte par arrondissement. Veuillez noter que certaines des personnes décédées n’ont pas été comptabilisées puisqu’elles n’avaient pas de domicile fixe.

Ville-Marie 18 Mercier – Hochelaga-Maisonneuve 11 Plateau – Mont-Royal 11 Rosemont – La Petite-Patrie 9 Sud-Ouest 8 Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 7 Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension 5 Verdun 4