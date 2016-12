Horaire des installations et collectes durant les Fêtes à Anjou

Durant la période des Fêtes plusieurs services municipaux de l’arrondissement feront relâche.

Les bureaux administratifs de l’arrondissement, le centre Roger-Rousseau et le complexe sportif de l’école secondaire d’Anjou seront fermés du 23 décembre au 3 janvier inclusivement.

Les bibliothèques, le Centre communautaire d’Anjou et les arénas seront ouverts les 23, 27, 28, 29 et 30 décembre, selon un horaire particulier, mais fermés les 24, 25, 26 et 31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier. Ces installations seront de retour à l’horaire normal le 3 janvier. Pour connaître les horaires d’ouverture de ces édifices, on compose le 514 493-8222.

En ce qui a trait aux collectes durant le temps des Fêtes, il n’y a aucun changement à l’horaire régulier. Les sapins de Noël naturels, dépouillés de tout ornement, seront ramassés les mercredis 4 et 11 janvier.