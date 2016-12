Réouverture de la piscine de l’école secondaire Anjou

La piscine de l’école secondaire Anjou rouvrira ses portes au début du mois de janvier. Les travaux de rénovation et d’amélioration seront terminés pour permettre l’ouverture le 9 janvier.

À compter du samedi 14 janvier, l’arrondissement d’Anjou offrira chaque semaine deux séances de bain libre pour tous, le samedi et le dimanche, de 14h à 16h.

Les enfants âgés de 7 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps ou faire partie d’un groupe accompagné d’un adulte. De plus, le port du bonnet de bain et la douche avant la baignade sont obligatoires.

L’activité est gratuite pour les gens qui possèdent la carte de citoyen de l’arrondissement. Dans le cas contraire, il en coûte 1$ pour les jeunes de moins de 18 ans et 2,50$ pour les adultes.

Activités aquatiques

Les inscriptions pour les activités aquatiques sont en cours. Deux organismes proposent des activités pour tous les goûts, soit le club aquatique Les Fouiqs d’Anjou et le Club Santé Sport Anjou.

Le club aquatique Les Fouiqs offre des cours de natation de compétition ainsi que des cours de natation de la Croix-Rouge. On peut les joindre au 514 493-8283 (jour), au 514 493-8223 (soir) ou encore par le biais de leur site Internet au http://www.natationcafaanjou.com.

De son côté, le Club Santé Sport Anjou propose des cours d’aquaforme et d’aquajogging. Pour les joindre, on compose le 514 493-8223 (soir) ou par courriel au clubsantesportanjou@gmail.com.