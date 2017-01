Le boulevard Roi-René se refera une beauté

Le boulevard Roi-René, entre les boulevards Châteauneuf et Métropolitain, et les bretelles d’accès sud-est de l’autoroute 40 feront l’objet de travaux. La reconstruction de la chaussée, du mail central, des trottoirs et des travaux d’éclairage sont notamment prévus.

Le contrat de 2,7M$ sera octroyé à Charex inc. et entériné par le conseil municipal à la séance du 23 janvier.

Les investissements proviennent du Programme de réfection du réseau routier artériel de la Direction des transports de la ville-centre.

Les travaux ne devraient pas entraîner des perturbations majeures. Le tronçon visé a une longueur de 860 mètres.

Des signaleurs seront présents tout au long du chantier pour assurer la sécurité des lieux et la fluidité de la circulation.

Secteur particulièrement achalandé aux heures de pointe du matin et du soir, la patience des automobilistes devra être mise à contribution.

Les travaux devraient débuter en septembre prochain et se terminer en décembre 2017.