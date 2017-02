Du baseball 10 mois par année à Édouard-Montpetit

Le sport est une affaire sérieuse à l’école secondaire Édouard-Montpetit. Les jeunes du programme sport-études de baseball consacrent tous leurs après-midis, 10 mois par année, à parfaire les différents aspects de leur jeu sous les conseils attentifs de leur entraîneur Stéphane Lepage.

L’école secondaire Édouard-Montpetit est le seul programme sport-études de baseball de toute l’île de Montréal.

Entre 70 et 80 adolescents y sont inscrits et proviennent d’un peu partout au Québec. La réputation du programme n’est plus à faire. Au fil des ans, il a acquis ses lettres de noblesse.

Le programme est offert dès la première secondaire et s’échelonne sur les cinq ans du secondaire.

«Bon an mal an, nous avons quatre groupes et ne pouvons en accueillir davantage en raison de nos contraintes d’espace, indique M. Lepage. Ça demande beaucoup d’organisation.»

Les membres du programme doivent conserver une moyenne académique générale de 65%. Les volets académique et sportif sont aussi importants l’un que l’autre.

Le matin, les jeunes suivent leurs cours académiques et l’après-midi, ils sont en gymnase pour les entraînements. Et ce, cinq jours semaine. Lorsque la belle saison est de retour, ils troquent le gymnase pour les terrains de baseball du parc Liébert et Jean-Amyot pour parfaire leur jeu ou disputer des rencontres dans le cadre de la Ligue sport-études midget AAA.

Les places sont limitées et chaque année elles sont complètes, malgré des frais oscillant entre 750$ et 2700$, selon le niveau du jeune. Les coûts comprennent de sept heures à 14 heures d’entraînement par cycle de neuf jours, des entraînements de musculation personnalisé; un volet psychologie sportive; des parties hors-concours et la participation à divers tournois.

Pour les niveaux 3 et 4, s’ajoute un camp d’entraînement de 12 jours en Floride.

«Ça peut paraître dispendieux, mais en comparaison avec d’autres sports, c’est tout de même abordable», estime M. Lepage.

«Avant, j’avais des problèmes de motivation scolaire. Depuis que je suis dans le programme de baseball, j’ai une bonne raison de me lever pour aller à l’école», avoue Dominic Teoli, qui fait le trajet tous les matins du quartier Saint-Michel pour aller à Édouard-Montpetit.

Au-delà du baseball, le programme a eu plusieurs impacts bénéfiques sur sa vie de tous les jours: discipline, détermination, persévérance, respect.

Lors du passage de TC Media dans les gymnases de l’école, Dominic et ses collègues s’échauffaient au bâton sous les yeux attentifs de M. Lepage et son adjoint Patrick Daoust, un ancien du programme d’Édouard-Montpetit et qui a évolué pour les Capitales de Québec dans la Ligue de baseball Can-Am.

Un visiteur de marque était également sur place. Robert Fatal, directeur général et entraîneur-chef de l’Académie de baseball du Canada. Il scrutait les moindres faits et gestes des joueurs à la recherche de jeunes prospects pour compléter ses équipes en vue de la prochaine saison.

«Édouard-Montpetit offre un bon programme de baseball. Chaque année, plusieurs de leurs joueurs se retrouvent sur nos équipes élites. Je viens faire un tour pour faire un suivi et identifier des joueurs afin de les inviter à nos camps.»

Dans les prochaines semaines, les joueurs de M. Lepage auront aussi l’occasion de se faire voir par les recruteurs américains. Ils se rendront en Floride pour se mesurer à différents «high school» dans le cadre d’un camp d’entraînement.

Durant deux semaines, ils passeront près de huit heures par jour sur un terrain de baseball à parfaire leurs techniques et aiguiser leur sens du jeu.

Et qui sait, il s’agira peut-être du début de l’aventure vers les ligues majeures pour certains d’entre eux…

Afin de défrayer les coûts du camp d’entraînement chez nos voisins du Sud, les joueurs de baseball d’Édouard-Montpetit organisent un souper-spaghetti, le 11 février prochain. Les billets sont en vente au coût de 20$ (tirage d’une paire de billets pour le Canadien de Montréal d’une valeur de 500$ au cours de la soirée). Pour information, 514 596-4140.