Les travaux de l’entrée de quartier débuteront cet automne

Les travaux d’aménagement de l’entrée de quartier dans Mercier-Est visant à redynamiser la rue Hochelaga débuteront cet automne. Les architectes responsables du dossier sont à mettre la touche finale aux plans du concept.

Deux espaces publics seront aménagés. L’un dans le stationnement de la maison de la culture Mercier et l’autre en marge du bâtiment abritant le Chez-Nous de Mercier-Est et le PITREM (7958, rue Hochelaga).

Des projets qui s’inscrivent tous deux dans le cadre de la démarche de Revitalisation urbaine intégrée (RUI) chapeautée par la table de concertation du quartier, Solidarité Mercier-Est.

Une rencontre tenue la semaine dernière en compagnie de l’architecte au dossier, Gilles Hanicot, de la firme Turquoise Design, a permis aux citoyens d’avoir un avant-goût de l’aménagement des lieux.

Pour le stationnement de la maison de la culture Mercier, trois scénarios ont été privilégiés.

Celui qui semble avoir la faveur des gens est un concept misant sur du mobilier se distinguant de par son originalité et ses couleurs éclatantes, une scène extérieure située au centre de l’action tout juste devant la murale présente sur le mur de la maison de la culture, un revêtement au sol coloré et des aménagements paysagers en grand nombre.

Les citoyens souhaiteraient toutefois un meilleur agencement des couleurs avec celles de la murale.

Dans le concept dit «linéaire», la scène située en fond de stationnement à proximité des résidences ne fait pas consensus. Et son aspect, comme son nom l’indique, trop linéaire n’enthousiasme pas les gens.

Pour les aménagements du Chez-Nous de Mercier-Est et du PITREM, les avis sont plus partagés.

La première option accorde une place prépondérante au verdissement avec de nombreux arbres matures en façade du bâtiment. Un peu trop même au goût de certains puisque la luminosité du bâtiment risque d’être affectée.

Dans le second scénario, le verdissement est beaucoup plus sobre, presque que trop épuré, reprochent des participants.

La solution pour les gens se trouveraient davantage dans un concept à mi-chemin des deux propositions.

Plusieurs ont souligné la nécessité d’avoir une certaine cohésion entre les deux places publiques, qui se trouvent géographiquement pratiquement l’une en face de l’autre.

À l’issue de la rencontre, M. Hanicot retournera sur sa planche à dessin pour bonifier ses esquisses. Les concepts finaux retenus seront présentés le 3 mai prochain.

Par la suite s’enchaîneront le lancement de l’appel d’offres, l’octroi du contrat et les travaux.

Ces derniers devraient prendre environ six semaines.

«Dès l’hiver prochain, si tout se déroule bien des activités pourront être tenues à la nouvelle place publique de la maison de la culture», estime Daniel Savard, de la Direction du service de la culture à l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve.

Solidarité Mercier-Est et l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve misent beaucoup sur ces nouveaux espaces publics pour améliorer l’environnement et le cadre de vie des citoyens.

Le projet de l’entrée de quartier aura des effets bénéfiques et permettra de laisser une empreinte permanente favorable à d’éventuels investissements privés dans les secteurs de l’habitation et du commerce, estime-t-on.