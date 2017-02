Être Miss Canada 2017 pour sensibiliser à la santé mentale

Liliane Ulysse aime les défis. Pour la seconde année consécutive, cette Angevine de 29 ans est l’une des 20 finalistes du concours Miss Canada 2017. C’est pour mobiliser l’opinion publique sur les problématiques de santé mentale que la jeune femme s’est lancée dans cette aventure.

«C’est avant tout un concours de personnalité!», prévient Liliane Ulysse. Elle veut dépasser l’image de la concurrente à la plastique avantageuse pour «affirmer ce qu’elle est et se surpasser». Elle affirme que, souvent dans la vie, on n’a pas cru en elle. «Avec ce concours, je montre ma persévérance et mon goût du défi», justifie la concurrente.

Elle a choisi de défendre la cause de la santé mentale pour sensibiliser la population aux réalités de la dépression, du stress et de l’anxiété.

Canadienne d’origine haïtienne, Liliane Ulysse vient de terminer des études en sociologie et en développement international à l’Université du Québec en Outaouais, et travaille pour le Gouvernement du Canada. Arrivée au Québec à l’adolescence, elle n’a pas oublié Haïti. «La femme que je suis devenue, c’est grâce à l’éducation que j’ai reçue en Haïti et au Canada», se souvient-elle. D’ailleurs, elle a pour projet de créer une fondation pour venir en aide aux enfants pauvres.

Haïti, elle y est retournée à plusieurs reprises, notamment lors du tremblement de terre pour aider. «Je veux donner une bonne image d’Haïti, ce n’est pas souvent le cas», regrette-t-elle.

Deuxième tentative

C’est une deuxième tentative pour la concurrente angevine qui était parmi les six finalistes désignés par le public l’année dernière. Décidée à remporter le concours, elle a réussi à se faire appuyer par trois commanditaires d’origine haïtienne, dont la designer Sheila Dassin, qui l’habillera pour le concours.

Pour l’heure, Liliane Ulysse veut convaincre le public de voter pour elle, pour lui permettre d’intégrer le club fermé des six finalistes, dont l’une sera couronnée Miss Canada 2017, le 4 mars prochain à l’hôtel Sheraton de Laval.