Première séance d’information pour Assomption Nord

Le 15 février dernier, plus de 50 personnes ont assisté à la première séance publique de la consultation publique concernant le Programme particulier d’Urbanisme (PPU) pour Assomption nord, organisée par l’Office de Consultation Publique de Montréal (OCPM).

Durant plus de trois heures trente, en présence du maire de l’arrondissement, Réal Ménard, citoyens et représentants des entreprises se sont succédé pour poser leurs questions sur la hauteur des bâtiments ou l’harmonie du secteur, les débits de circulation, rappeler leur souci de faciliter l’activité économique et la circulation des camions, ou encore exprimer leurs inquiétudes sur l’espace réservé aux activités sociales et aux pistes cyclables.

C’est aussi la préoccupation de l’achalandage commercial qui a été évoquée, d’autant que 3000 nouvelles familles sont attendues avec ce nouveau projet.

La prochaine étape de la consultation est fixée au 14 mars 2017, avec la séance d’audition des opinions, qui aura lieu à la salle Plaza Antique ( 6086 rue Sherbrooke Est) à partir de 19h. Les questions orales ou écrite seront reçues jusqu’au 9 mars.

L’enregistrement audio de la séance publique est disponible sur le site de l’OCPM.