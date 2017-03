Reconstruction du pont d’étagement des Galeries d’Anjou

Le pont d’étagement des Galeries d’Anjou sera démoli puis reconstruit dans les prochaines années. Le projet figure à la Programmation routière 2017-2019 du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

Construit en 1975, il y a plus de 40 ans, l’infrastructure a atteint sa fin de vie utile, indique Dominique David, porte-parole du ministère.

Peu de détails sont disponibles sur le projet puisque les plans et devis sont en cours d’élaboration. Une fois cette étape terminée, l’appel d’offres complété et le contrat octroyé, le ministère aura une meilleure idée des échéanciers et de la séquence nécessaires à la réalisation des travaux.

Les investissements prévus devraient se chiffrer entre 1M$ et 5M$.