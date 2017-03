Deuxième phase de travaux rue Notre-Dame

La seconde phase des travaux de réfection de la rue Notre-Dame ont repris. Au cours des prochains mois, la Commission des services électriques de Montréal procédera notamment à la mise à niveau de l’éclairage et des feux de circulation.

Les interventions seront effectuées du côté sud de la rue Notre-Dame, entre les rues Saint-Donat et Honoré-Beaugrand.

Elles s’inscrivent dans le vaste chantier de réfection de la rue Notre-Dame, un projet global de plus de 8,5M$ qui s’est amorcé l’an dernier.

En plus de la mise à niveau de l’éclairage et des feux de circulation, des travaux de reconstruction de trottoirs, de puisards et de la chaussée sont aussi au programme.

Les travaux de cette présente phase sont prévus jusqu’en août 2017.

Les opérations perturberont la circulation et les automobilistes sont invités à faire preuve de patience. Une voie de circulation sera maintenue en direction est et deux voies le seront en direction ouest. Aucune voie de stationnement ne sera accessible dans la zone des travaux.

En tout temps, l’accès aux commerces, immeubles et résidences situés aux abords du chantier sera préservé.

Le transport en commun sera maintenu, mais les horaires et les trajets pourraient être légèrement modifiés.

Les équipes de travail seront sur place en semaine, de 7h à 17h30. Au besoin, l’entrepreneur Constructions et Pavage Jeskar inc. pourrait travailler certaines fins de semaine ou encore la nuit.

Phases subséquentes

Par la suite, en 2018, le chantier se déplacera entre les rues Saint-Donat et Mousseau, et en 2019-2020 entre Mousseau et Georges-V.

Dans les documents de la Ville de Montréal, on indique que le réaménagement de la rue Notre-Dame répond aux besoins d’apaisement de la circulation formulés par les résidents du secteur lors de diverses rencontres menées par la table de concertation du quartier, Solidarité Mercier-Est.

«L’élargissement des trottoirs, la réparation de la chaussée et le pavage prévus dans les travaux de la rue Notre-Dame devraient réjouir les gens», estime la Ville de Montréal.

Plusieurs participants aux rencontres de Solidarité Mercier-Est militaient pour une réduction du nombre de voies de circulation (70%), souhaitaient une sécurisation des intersections à la faveur des piétons et des cyclistes (69%), aimeraient y réduire la vitesse de la circulation (25%) et que les parcours piétonniers soient davantage verdis (15%).