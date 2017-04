MHM compte maintenant 11 bornes de recharge pour voitures électriques

Sept nouvelles bornes de recharge électrique ont été installées dans l’arrondissement de Mercier- Hochelaga-Maisonneuve (MHM) triplant pratiquement ainsi leur nombre actuel. L’initiative s’inscrit dans le cadre de l’adhésion de la Ville de Montréal au Circuit électrique d’Hydro-Québec.

Quatre bornes doubles ont été installées et sont fonctionnelles à l’angle des rues Théodore et Hochelaga; William-David et Sainte-Catherine Est; Ontario et Desjardins; Chambly et Hochelaga.

Trois autres, qui seront fonctionnelles sous peu, se retrouvent à l’angle d’Ontario et Dézéry; Ontario et Leclaire; Hochelaga et Pierre-Tétreault.

Ces nouvelles bornes s’ajoutent aux deux déjà en place à l’aréna Saint-Donat (6750, rue de Marseille) et aux deux autres à l’aréna Clément-Jetté (8780, avenue Dubuisson).

«Grâce à notre engagement favorable envers l’électrification des transports, nous participons, de concert avec les utilisateurs de voitures électriques, à la lutte contre les changements climatiques en contribuant à la réduction de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre», fait savoir par voie de communiqué Réal Ménard, maire de MHM.

Depuis le raccordement des bornes, dans la semaine du 3 avril, 28 recharges ont été effectuées, pour un total de 58 heures de recharge.

Une période d’adaptation est toujours requise avant que les propriétaires de véhicules électriques repèrent les nouvelles bornes et les utilisent, indique l’arrondissement.

Ce dernier croit que l’installation des bornes de recharge sur rue va nécessairement induire une demande accrue dans les quartiers denses de Montréal.

«Actuellement, un citoyen habitant dans un logement et n’ayant pas accès à une case de stationnement peut difficilement acquérir un véhicule électrique, du fait qu’il ne pourra le recharger. Avec l’installation de bornes, nous permettons aux gens d’effectuer une transition vers l’électrification des transports», mentionne l’arrondissement.