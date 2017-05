Des festivités pour les familles tout au long de l’été

Quatre fêtes de quartier seront organisées cet été dans l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM). La première de la saison sera celle de la Maison des familles de Mercier-Est.

L’événement se tiendra le 27 mai, de 11h à 16h, au parc de la promenade Bellerive.

Outre le maquillage, les structures gonflables, les jeux d’adresse et les divers kiosques des partenaires communautaires, il sera possible de fabriquer de mini pinata dans la zone du monde, de voir les «cheerleaders» de Spirix faire des démonstrations sur la grande scène et de prendre un moment de repos pour lire dans la tente de Grelotte.

De plus, les visiteurs pourront aussi découvrir les instruments des pays de l’Afrique de l’Ouest dans le spectacle «Voyage aux pays mandingues», de prendre des photos avec Belle, la Pat’Patrouille et un clown dans le «photobooth» d’Animation Roxane et de découvrir des restos du quartier en savourant quelques-unes de leurs spécialités.

«Nous sommes revenus à l’essentiel en exploitant le thème des fêtes foraines et kermesse d’antan, dit Mariève Tremblay, agente de communication à la Maison des familles de Mercier-Est. Tous les membres de la famille y trouveront leur compte avec le retour du défi « Ma famille est game », les démonstrations de capoeira et les jeux d’adresse.»

La Fête des familles de Mercier-Est demeure toujours un événement majeur dans le quartier. L’an passé, plus de 4000 personnes y ont pris part, et certaines années, elle a même rassemblé plus de 6000 participants.

«On nous en parle quelques semaines à l’avance pour nous demander si la fête sera de retour, quand elle aura lieu, etc. Pour nous, c’est beaucoup de travail, mais quand on voit le résultat et les sourires sur le visage des participants, on se dit mission accomplie», note Mme Tremblay.

En cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans le gymnase du Collège Mont-Royal.

Après, ce sera au tour de la Fête de la famille de Hochelaga-Maisonneuve, le 3 juin, à la place Simon-Valois.

Massage pour bébé, yoga en famille, atelier d’éveil musical. Sur scène, le groupe Les Petites Tounes fera danser les tout-petits et les élèves des Jeunes musiciens du monde se produiront pour présenter leur spectacle de fin d’année.

Les organismes du quartier proposeront aussi une variété d’activités: amuseurs publics, jeux gonflables, maquillage pour les enfants et plusieurs autres surprises.

Quant à l’événement Mercier-Ouest en fête, il se tiendra le 10 juin, de 11h à 16h, au parc Saint-Donat.

Au programme: bazar, danse en ligne, jeux gonflables, manèges. Les participants pourront assister à la prestation d’Alexton et Serifo, deux artistes qui offriront un mélange de numéros de cirque et de démonstration de percussions.

Et finalement, Louis-Riel en fête aura lieu le 12 août, au parc Pierre-Bédard.

«Nous faisons encore notre épluchette de blé d’Inde gratuite. Il y aura des jeux gonflables, notre fameux tour de calèche, le bazar du réemploi, beaucoup d’animation, des jeux et de la danse en ligne», souligne Alain Tremblay, membre du comité Louis-Riel en fête.

Fêtes de quartier dans MHM

-Fête de la Maison des familles de Mercier-Est le 27 mai, au parc de la promenade Bellerive

-Fête de la famille de Hochelaga-Maisonneuve le 3 juin, à la place Simon-Valois

-Mercier-Ouest en fête le 10 juin, au parc Saint-Donat

-Louis-Riel en fête le 12 août, au parc Pierre-Bédard