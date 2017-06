De nouvelles chaînes s'installeront aux Galeries d’Anjou

Les Galeries d’Anjou accueilleront de nouvelles bannières au cours des prochains mois. Après Saks Fifth Avenue OFF 5TH, c’est au tour de Winners et Old Navy de choisir de s’établir au centre commercial.

Les deux premiers détaillants ouvriront leurs portes en août, quant à Old Navy, l’entreprise occupera une partie des anciens locaux de Target, en octobre prochain.

Il s’agira d’un retour de la bannière Old Navy aux Galeries d’Anjou.

L’entreprise y était présente en 2012, avant qu’ait lieu le projet de rénovation et d’expansion de 86M$ du centre commercial ayant notamment conduit à l’arrivée de Simons et Sephora.

Saks Fifth Avenue OFF 5TH est une destination de magasinage haut de gamme offrant des marques griffées à des prix réduits. De son côté, Old Navy est reconnu pour ses collections de vêtements pour toute la famille.

Quant à Winners, il offre une gamme changeante de marques et de tendances qui réunit mode, marques et coût.

Cadillac Fairview, copropriétaire des Galeries d’Anjou avec Ivanhoé Cambridge, dit faire beaucoup de recherches et s’inspirer des préférences de sa clientèle pour identifier les commerçants qu’il souhaite attirer.

«Le secteur d’Anjou offre une grande variété de clients. Le centre commercial compte les meilleures offres de détail et des restaurants haut de gamme – grâce à notre foire alimentaire – faisant des Galeries d’Anjou une option intéressante pour les détaillants qui veulent s’y installer», écrit l’entreprise.

L’arrivée de ces trois nouvelles chaînes portera l’offre commerciale des Galeries d’Anjou à environ 175 détaillants. Il reste encore certains espaces à louer et de nouveaux joueurs pourraient éventuellement se joindre au centre commercial.

«Ces présents ajouts témoignent de notre engagement continu à fournir à nos clients la meilleure expérience de commerce de détail qui soit dans sa catégorie et s’appuient sur notre désir de demeurer un chef de file dans un secteur marqué par la concurrence», dit Brian Salpeter, vice-président principal, Développement de Cadillac Fairview.

Les Galeries d’Anjou desservent environ 8 millions de visiteurs annuellement.