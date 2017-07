Une maison de la culture à Anjou?

La construction d’une maison de la culture assortie d’une salle de spectacle d’environ 300 places pourrait être l’une des priorités de l’Équipe Miranda en vue des élections municipales de novembre 2017.

Questionné par un citoyen lors du conseil d’arrondissement du 4 juillet, le maire a confirmé son intention d’être à nouveau candidat au prochain scrutin municipal dans l’arrondissement d’Anjou.

Il s’entourera d’une équipe complète sans toutefois en révéler la composition pour le moment.

Parmi les projets qu’il souhaite réaliser au cours d’un prochain mandat, s’il est élu, M. Miranda a mentionné le dossier de la maison de la culture.

«Les spectacles se déroulent présentement à l’église Jean XXIII et la capacité d’accueil est entre 150 et 200 places. Le son n’est pas idéal», a-t-il indiqué.

Des mandats auraient déjà été donnés pour faire cheminer ce projet.

Le maire a ajouté vouloir maintenir et défendre la qualité de vie des Angevins et la qualité des services, ce pourquoi les citoyens choisissent et décident de demeurer dans l’arrondissement.

Il est d’ailleurs fier des investissements faits dans les parcs au cours des dernières années et d’avoir réalisé le centre communautaire qui reçoit plus de 60 000 visiteurs annuellement.

Les futurs élus angevins devront notamment se pencher sur la problématique d’espaces que vivent les organismes communautaires de l’arrondissement.

Plusieurs ont besoin de locaux pour remplir pleinement leur mission. Les demandes totaliseraient environ 30 000 pieds carrés, a mentionné M. Miranda.