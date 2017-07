Le compte à rebours est commencé pour Saks Fifth Avenue et Winners

Saks Fifth Avenue et Winners ouvriront leurs portes aux Galeries d’Anjou le 3 août prochain.

Le Saks OFF 5TH, chaîne new-yorkaise, est une destination de magasinage haut de gamme offrant des marques griffées à des prix réduits.

Il disposera d’un espace d’environ 30 000 pieds carrés et sera le premier de la chaîne à ouvrir ses portes à Montréal.

On y retrouvera des vêtements, des accessoires et des chaussures de près de 800 marques différentes pour femmes, hommes et enfants.

La chaîne est la propriété de la Baie d’Hudson depuis 2013. Elle devrait ouvrir d’autres établissements dans la métropole dans les mois à venir.

Pour ce qui est de Winners, son offre commerciale rassemble des gammes changeantes qui réunissent mode, marques et coût.

Rappelons qu’à l’automne, Old Navy ouvrira lui aussi une succursale dans les anciens locaux de Target.