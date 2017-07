Travaux de nuit de la ville-centre boulevard des Galeries d’Anjou

Des travaux de nuit de planage et de revêtement bitumineux sur le boulevard des Galeries d’Anjou, entre les rues Jean-Talon et Beaubien et sur la rue Jean-Talon, entre le boulevard Métropolitain et l’avenue des Halles, sont présentement effectués par la Ville de Montréal.

Les interventions se déroulent, de 21h à 7h, et se poursuivront jusqu’au 6 août.

L’arrondissement précise que ces travaux sont faits et dirigés par la Ville de Montréal. La décision de les exécuter durant la nuit n’appartient pas à l’arrondissement.

«Anjou n’a jamais autorisé et n’a même jamais été consulté sur ce dossier», indique l’arrondissement par voie de communiqué.

«Bien que les interventions soient nécessaires afin de prolonger la durée de vie utile de la chaussée, l’arrondissement a toujours été conscient des nombreux inconvénients causés par des travaux effectués durant cette période», ajoute-t-il.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’Anjou n’a jamais, en 28 ans, autorisé des travaux de nuit. Il en va de la quiétude des citoyens.

L’arrondissement entend sensibiliser la Ville de Montréal afin de s’assurer que toutes les mesures sont prises pour en minimiser les impacts.

La Ville de Montréal n’a pas commenté sa décision.