Arrondissement Anjou: travaux de réfection à la mairie

Des travaux de l’ordre de 1,5M$ sont nécessaires à la mairie d’arrondissement d’Anjou afin notamment de transformer l’entrée principale pour favoriser l’accessibilité universelle des usagers et changer la fenestration du hall.

Un premier contrat de 1,3M$ a été accordé à l’entrepreneur L’Archevêque & Rivest Ltée.

Ce dernier sera responsable de remplacer les murs rideaux servant de cloison, d’améliorer la performance thermique du bâtiment en changeant la fenestration et d’ajouter les éléments requis pour que l’entrée principale soit accessible universellement aux usagers.

Les interventions se tiendront en deux phases. La première comprendra les travaux d’accessibilité universelle, de finition et de fenestration du hall et se déroulera du début août au 15 octobre.

Pour la seconde phase, les travaux de fenestration du reste du bâtiment, elle aura lieu du 1er avril 2018 et devra être terminée au début de juin 2018.

Comme aucune perturbation de service n’est prévue durant les opérations, toutes les mesures seront prises pour assurer la sécurité des citoyens, précise-t-on dans les documents de l’arrondissement.

Second contrat

Un deuxième contrat a aussi été octroyé en lien avec les travaux de réfection à la mairie d’Anjou.

Cette fois, il s’agit d’une somme de 202 000$ pour que Constructions D.G.A.V., plus bas soumissionnaire conforme, procède à la réfection des toilettes existantes et au remplacement du plancher au bureau de la direction d’arrondissement et des élus.

La construction d’une nouvelle toilette avec accessibilité universelle ainsi qu’une cuisinette pour les employés sont aussi prévues dans les travaux.

Les travaux débuteront dans les prochains jours et devraient se terminer à la mi-octobre.

Le financement des travaux sera assumé par le Programme triennal d’immobilisations (PTI) de l’arrondissement angevin.