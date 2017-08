Près de 70 clients sont privés d’électricité dans MHM

Près de 70 clients d’Hydro-Québec sont présentement privés d’électricité dans l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve à la suite des orages qui se sont abattues sur la métropole cet après-midi.

Plus de 210 équipes de la société d’État sont au travail un peu partout au Québec pour tenter de rétablir le courant le plus rapidement possible.