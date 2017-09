Portes ouvertes à Anjou: les organisateurs sont ravis du succès de l’événement

Un soleil radieux, plus de 4000 personnes et de nombreuses activités festives, les organisateurs de la Journée portes ouvertes de l’arrondissement d’Anjou, tenue le 9 septembre dernier, parlent d’une réussite sur toute la ligne.

Jeux gonflables, tirages de prix, présence de la mascotte Anjouer, patrouilleurs cavaliers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et leurs montures, ateliers de maquillage, glissade géante pour les enfants, les participants ont eu droit à une panoplie d’activités.

Le Studio Danse 360 et Un, l’école artistique Marie-Prose, l’École de ballet Anjou et le Centre de la danse DTL étaient également de la partie. Ils ont offert des prestations qui en ont mis plein la vue aux spectateurs.

Fidèle à la tradition, la bibliothèque Jean-Corbeil a organisé sa vente de livre d’occasion qui a été très populaire comme tous les ans. Plusieurs personnes attendaient bien avant l’ouverture de la bibliothèque. C’était le moment idéal pour faire de belles découvertes littéraires à peu de frais.

Les différents services de l’arrondissement: travaux publics, Service de sécurité incendie de Montréal et le SPVM et leurs véhicules ou machineries, tout comme les organismes communautaires de l’arrondissement étaient bien représentés et ont pu répondre aux interrogations des gens.

Bref, une agréable journée, au dire des organisateurs, pour bien souligner la rentrée.