Faubourg Contrecoeur: une première journée de vente achalandée

Plus de 300 acheteurs potentiels se sont présentés à la première journée de vente de la cinquième phase du projet résidentiel du Faubourg Contrecoeur et plusieurs d’entre eux ont déjà fait une offre d’achat ou ont pris rendez-vous cette semaine pour compléter leur dossier.

Dès vendredi, la veille de l’ouverture du bureau de vente, certains attendaient en file pour être parmi les premiers à l’ouverture du bureau.

Lors du passage de TC Media, en fin d’après-midi vendredi, deux clients potentiels étaient déjà sur place.

Le premier est arrivé vers 15h et avait l’intention d’y passer la nuit. L’attrait pour ces condos neufs, leur localisation et le crédit offert dans le cadre du programme Accès Condos séduisent les clients potentiels.

«Je voulais être le premier arrivé pour avoir le premier choix» a-t-il confié, sans vouloir élaborer davantage.

L’engouement soulevé par la mise en vente des nouvelles unités du Faubourg Contrecoeur ne surprend pas Leslie Molko, directrice conseil et communications corporatives chez Octane et chargée de la promotion du projet.

«Nous nous attendions à recevoir beaucoup de gens. L’offre pour de grands logements familiaux et abordables est plutôt rare à Montréal. Il y a un intérêt de plus en plus grand pour ce type d’unité d’habitation – et la nouvelle phase comprend 25 unités de plus de trois chambres à coucher – ce qui peut en expliquer la popularité», indique Mme Molko.

Cette dernière ne connaît pas encore avec exactitude le nombre d’unités vendues.

«Plusieurs des acheteurs potentiels ont entamé les démarches pour compléter une promesse d’achat dans les prochains jours. J’aurai un meilleur portrait de la situation à la fin de cette semaine.»

Le programme Accès Condos permet aux acheteurs d’acquérir une unité avec un acompte de 1000$ seulement et de diminuer leurs mensualités hypothécaires.

Avec 95 unités à vendre lors de cette cinquième phase, Mme Molko estime que les unités pourraient s’envoler rapidement.

Le quartier est en développement depuis une dizaine d’années. L’aménagement du parc Carlos-d’Alcantara (terrain de minisoccer, mur d’escalade, jeux d’eau, terrain de basketball, etc.), l’ouverture d’un centre de la petite enfance en juin 2018, incluant une pouponnière, et le développement de la zone commerciale à venir au coin des rues Sherbrooke et Contrecoeur représentent des atouts favorisant la vente des unités.