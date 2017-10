Une voie réservée voit le jour à Anjou

Anjou accueillera sa première voie réservée pour autobus et taxi, le 9 octobre.

La Société de transport de Montréal (STM) mettra en service une voie réservée pour bus et taxi sur le boulevard des Galeries-d’Anjou, dès lundi prochain.

D’une longueur totale de 1,6 km aller-retour, cette mesure préférentielle pour bus sera en opération les jours de la semaine. En direction sud, elle sera en fonction de 6h30 à 9h30, entre les rues Jean-Talon et Beaubien. En direction nord, elle sera en service de 15h30 à 18h30, entre les rues Saint-Zotique et Jean-Talon.

Des feux prioritaires seront implantés entre les rues Jarry et Beaubien dans une deuxième phase pour compléter l’ensemble des mesures préférentielles pour bus sur cet axe.

La nouvelle voie réservée sur le boulevard des Galeries-d’Anjou avantagera quelque 22 000 déplacements quotidiens effectués principalement sur les lignes 44 (Armand-Bombardier), 95 (Bélanger) et 460 (Express métropolitaine).

Avec l’implantation de la voie réservée sur le boulevard des Galeries d’Anjou, la STM compte 221,7 km de voies réservées et 292 intersections munies de feux prioritaires, pour un total de 308,2 km de mesures préférentielles pour bus.

Les mesures préférentielles pour bus

Les MPB sont des interventions sur le réseau routier permettant d’offrir une priorité au transport collectif et d’améliorer l’efficacité et la ponctualité du service. Celles-ci, qui incluent notamment les voies réservées et les feux prioritaires pour bus, permettent des gains de temps d’environ 10%.