Inauguration de nouvelles classes à Louis-Dupire

Dans un contexte où le nombre d’élèves de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) ne cesse d’augmenter dans l’est de Montréal, particulièrement dans le secteur de Mercier, l’inauguration de nouvelles classes à l’école Louis-Dupire arrive à point.

L’ajout de ces 12 nouvelles salles de classe fera passer la capacité d’accueil de l’établissement de la rue Pierre-de-Coubertin à près de 615 élèves.

Actuellement, l’école primaire située dans Mercier-Ouest compte un peu plus de 500 enfants.

La nouvelle aile de deux étages compte également un local de musique, une salle polyvalente et des espaces pour les casiers et les équipements mécaniques.

Le tout pour des investissements qui sont passés de 5,2M$ à 6,8M$ (contingences, petits ajouts et modifications en cours de route).

Tout au long des travaux, débutés à la fin de janvier 2016, les élèves ont cohabité avec les employés du chantier et on ne déplore aucun incident.

Des mesures de sécurité ont été mises en place et dans l’ensemble tout s’est bien déroulé.

La directrice de l’école Louis-Dupire, Sylvie Bertrand, ne cachait pas sa joie lors de l’inauguration officielle des lieux jeudi matin. Elle n’avait que de bons mots pour les gens gravitant autour du projet: parents, citoyens, architectes, ingénieurs, ouvriers et ministère de l’Éducation.

Même chose pour la présidente de la CSDM, Catherine Harel Bourdon, qui était très heureuse des résultats.

«Les nouveaux locaux sont vastes et bien éclairés contribuant à l’ouverture sur la nature et la communauté. L’école permet aux enfants de voir grand et loin. C’est aussi cela la mission apprendre aux enfants à rêver, apprendre, s’épanouir et devenir meilleur comme élève, comme humain pour former un monde à leur image.»

L’arrivée de plusieurs nouvelles familles a un effet tangible sur les écoles du quartier.

Les nouvelles classes de Louis-Dupire s’ajoutent à celles inaugurées en octobre à l’école Philippe-Labarre (huit nouvelles classes) et à celles à venir dans les prochaines semaines à Guillaume-Couture (12 nouvelles classes).

Et ce n’est pas terminé, d’autres écoles sont aussi en travaux. C’est le cas notamment à l’école Saint-François-d’Assise.

Pour ce qui est de l’ancien centre administratif Est de la CSDM de l’avenue Lebrun, les interventions devraient débuter à l’automne 2018.

À la rentrée scolaire 2017-2018, la CSDM a accueilli 1869 élèves supplémentaires par rapport à l’année précédente. Et les estimations pour les prochaines années font aussi état d’augmentation d’environ 1000 élèves par année.