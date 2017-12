Léo Lavoie, nouveau commissaire scolaire de Mercier

Le nom du remplaçant de la commissaire scolaire de Mercier Émilie Auclair est maintenant connu. Léo Lavoie sera officiellement assermenté le 20 décembre, lors de la prochaine séance des commissaires de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

M. Lavoie a gravité durant 15 ans dans le domaine de l’éducation. Il a siégé au conseil d’établissement des écoles hochelagaises fréquentées par ses deux filles.

Il a aussi présenté sa candidature pour représenter le Mouvement pour une école moderne et ouverte (MÉMO), le parti de l’actuelle présidente de la CSDM Catherine Harel Bourdon, aux élections de 2014. Celle-ci n’avait toutefois pas été retenue.

Cette fois, c’est la bonne.

«Pour moi, devenir commissaire scolaire est une suite logique de mes engagements. J’ai envie de poursuivre mon implication. J’ai travaillé avec ma prédécesseure sur certains projets et j’ai l’intention d’être candidat aux prochaines élections scolaires.»

Depuis quelques semaines, M. Lavoie se familiarise avec son nouveau rôle. Il est en mode apprentissage et a déjà plusieurs idées en tête qu’il aimerait mettre sur pied en partenariat avec les organismes et acteurs du milieu.

Des projets pour soutenir les 16-24 ans aux prises avec des difficultés d’apprentissage, des initiatives pour favoriser la transition des élèves dans leurs différents cheminements scolaires (primaire vers le secondaire et secondaire vers le cégep).

Il aimerait aussi multiplier les synergies entre les deux circonscriptions scolaires de l’arrondissement.

Il estime que certaines initiatives peuvent très bien être importées ou exportées d’un quartier à l’autre en tenant compte des particularités de chacun. Il souhaite favoriser ces liens.

«Les projets ne manquent pas. C’est très stimulant», confie-t-il.

Avec ses 191 établissements et près de 17 000 employés, la CSDM est le plus grand réseau d’écoles publiques du Québec. Elle organise les services éducatifs pour 113 000 élèves, gère les ressources humaines, financières et matérielles, coordonne le transport scolaire et les services de garde, des défis qui n’effraient pas le principal intéressé.