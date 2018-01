Cocktail météo: les équipes de MHM roulent à plein régime

Pour éviter l’épisode des trottoirs glacés du 4 janvier 2015, alors que les trottoirs de la Ville de Montréal étaient impraticables dans plusieurs quartiers, l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) a cette fois décidé d’opter pour la stratégie du «Scott Towels».

Cette stratégie consiste à laisser la neige sur les trottoirs lors d’un important verglas (plus de 10 mm) pour permettre à la neige d’absorber l’eau.

«Quand on enlève la neige et que le verglas s’installe, les trottoirs gèlent rapidement après le passage des appareils trottoirs. C’est encore plus glissant que si on laisse une couche de neige. Les opérations de déneigement des trottoirs n’ont débuté que ce matin.

«Selon la météo à venir pour la nuit prochaine, une deuxième opération d’épandage d’abrasifs sur les trottoirs pourrait se faire en soirée et la nuit prochaine», explique l’arrondissement.

Tous les effectifs de MHM sont à l’œuvre sur le terrain pour déneiger et sécuriser les artères de l’arrondissement.

Vingt-cinq employés municipaux ont été affectés au déblaiement et à l’épandage d’abrasifs sur les chaussées et trottoirs. À ce nombre s’ajoutent les employés des quatre entrepreneurs privés sous contrat avec l’arrondissement.

De plus, deux équipes supplémentaires – pour un total de six employés – se consacrent aux endroits problématiques.

Malgré tout, avec les soubresauts de Dame nature il est recommandé d’éviter les déplacements inutiles.