Porc-Épic, un cinéma qui démange

Le cinéma sous toutes ses facettes: documentaires, courts-métrages, film d’animation, représentation en plein air et plus encore, l’événement cinématographique Porc-Épic est de retour du 2 au 5 mars prochain.

Les films seront présentés dans trois lieux de diffusion de l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM), soit au cinéma de quartier Station Vu, à la maison de la culture Mercier et au ciné-club Caserne 45 de la maison de la culture Maisonneuve, partenaires de l’événement.

Les cinéphiles auront droit à une programmation diversifiée et pourront y visionner plusieurs œuvres de cinéastes émergents ou bien établis.

«Incendie», de Denis Villeneuve; «Appelle-moi par ton nom», de Luca Guadagnino, en nomination aux Oscars 2018 dans plusieurs catégories, dont meilleur film, chanson originale, meilleur acteur; «All you can eat Boudha», de Ian Lagarde; et en grande primeur avant sa sortie en avril «Origami», du réalisateur Patrick Demers.

Le film «Hochelaga, terre des âmes», de François Girard, et «La petite fille qui aimait trop les allumettes», de Simon Lavoie, seront aussi présentés.

Une soirée réservée aux courts-métrages, un film d’animation pour toute la famille et une soirée « kino », un genre où les cinéastes se mettent sur la corde raide en réalisant un film sur une thématique bien précise établie à l’avance dans un très court laps de temps, ressemblant à la formule de l’émission «La course destination monde» diffusée à l’époque à Radio-Canada, seront aussi à l’affiche de Porc-Épic. La soirée mettra en vedette une meilleure sélection des œuvres de Kino Rive-Sud (Kino RS).

«Nous avons vraiment une belle programmation pour cette deuxième édition. Les spectateurs peuvent s’attendre à faire de belles découvertes, et ce, pour 5$ par représentation», de souligner Julie-Andrée Héroux, chargée des opérations et du développement à Station Vu.

Tout au long de Porc-Épic, Station Vu demeurera fidèle à sa formule permettant au public de rencontrer et d’échanger avec les auteurs et réalisateurs des films présentés, plusieurs d’entre eux seront sur place.

Le parrain d’honneur de l’événement, Mario Saint-Amand, sera aussi présent à diverses représentations.

L’événement prendra fin en grande avec une projection familiale en plein air et gratuite à la nouvelle place publique située entre Station Vu et la maison de la culture Mercier à compter de 18h. Pour l’occasion, le film présenté sera «Mune, le gardien de la lune».

Des collations à l’érable seront offertes gratuitement avant la projection ainsi que café et chocolat chaud.

On retrouve la programmation complète sur l’événement Facebook de Porc-épic.