Entreposage extérieur de conteneurs: MHM accorde une dérogation à une entreprise

Moins d’un an après avoir modifié leur réglementation sur l’entreposage extérieur de conteneurs l’an dernier, l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM) accorde une dérogation à un projet du Groupe Lafrance.

L’entreprise en pleine expansion, qui œuvre entre autres dans le domaine du transport conteneurisé, a acquis un terrain en friche de 150 000 pieds carrés en façade de ses installations du 7200, de la rue Tellier.

Elle souhaite utiliser l’endroit comme aire de stationnement pour une vingtaine de véhicules. Les conteneurs de ses clients sont sur des camions-remorques «qui y sont pour une période maximale de 48 heures», explique Guy Robichaud, du Groupe Lafrance.

Comme le site ne dispose pas d’un bâtiment principal tel qu’exigé dorénavant dans le Règlement d’urbanisme de MHM, dérogeant ainsi à la réglementation, l’entreprise a dû soumettre un projet particulier aux services de l’arrondissement.

Après analyse, la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) a recommandé favorablement son adoption avec certaines modifications.

L’entreprise devra utiliser du béton pressé et roulé au lieu de l’asphalte, des matériaux ayant un indice de réflectance plus élevé des rayons du soleil afin de diminuer les îlots de chaleur; augmenter les mesures de verdissement ainsi que le nombre d’arbres pour ceux qui ont dû être abattus.

Les élus ont donc adopté, au conseil d’arrondissement de février, le premier projet de résolution à cet effet.

Une décision qui ne plaît pas à tous les résidents habitant dans le secteur. Certains craignant de voir se multiplier de tels cas rendant du coup inutile les modifications apportées à la réglementation visant à mieux protéger les citoyens en lien avec tout le dossier de la Cité de la logistique.

«Nous avons perdu un « espace vert » et nous nous retrouvons avec de nouveaux conteneurs dans notre secteur. Plus de pollution visuelle et plus de circulation lourde», se désole Isabelle Durand, citoyenne du quartier.

Selon M. Robichaud, de Groupe Lafrance, les citoyens n’ont pas à s’inquiéter.

«Il n’est pas dans les intentions de l’entreprise d’avoir des amoncellements de conteneurs au sol. Nous sommes un transporteur.»

La conseillère de Maisonneuve – Longue-Pointe, Laurence Lavigne Lalonde, a aussi voulu rassurer les gens.

«Ce projet est clairement indépendant de l’ensemble de la Cité de la logistique. On a très hâte de vous parler plus en détails dans quelques semaines de ce qu’on prévoit pour ce secteur. Pour nous, il n’est pas question d’aller de l’avant avec ce projet de Cité de la logistique, mais je ne peux vous en dire plus pour le moment.»