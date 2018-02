Des parents mettent en place un trottibus à Saint-Justin

Afin de favoriser les déplacements actifs des élèves de l’école Saint-Justin, des parents bénévoles mettent sur pied un trottibus.

Un trottibus c’est un autobus pédestre qui offre à des élèves du primaire, de la maternelle à la troisième année, de se rendre à l’école à pied dans un cadre sécuritaire. Les trajets et arrêts du groupe sont prédéterminés et les participants sont accompagnés par des marcheurs-bénévoles.

L’horaire de passage des marcheurs est aussi déterminé pour chaque arrêt. Les enfants inscrits n’ont qu’à joindre le groupe le moment venu.

«Jusqu’à maintenant, une quarantaine d’enfants se sont inscrits au projet qui démarre le 12 mars prochain», indique Annie St-Amant, membre du comité de parents du Trottibus Saint-Justin.

Trois parcours sont offerts aux élèves: les parcours Faubourg Contrecoeur, Thomas-Chapais et Pierre-Tétreault. Dans les deux premiers cas, on parle d’une marche de 25 minutes environ pour les enfants qui embarquent au premier arrêt. L’arrivée dans la cour d’école est prévue 10 minutes avant que ne retentisse la cloche annonçant le début des classes.

Le temps de parcours pour le trajet Pierre-Tétreault est quant à lui d’environ 17 minutes.

Des panneaux avisant les automobilistes de la présence d’un trottibus dans leur secteur ont été installés pour les inciter à redoubler de prudence dans leur déplacement.

Pour chaque parcours, on compte deux bénévoles-accompagnateurs. Le nombre de parents recrutés permettra d’offrir le service cinq jours semaine pour le parcours du Faubourg Contrecoeur, puisque c’est celui qui compte le plus de bénévoles avec la participation notamment des gens de la résidence pour retraités Station Est.

Pour les deux autres parcours, le comité de parents du Trottibus Saint-Justin est toujours à la recherche de parents bénévoles pour compléter son équipe afin d’offrir le service sur une base quotidienne.

«Les gens ou parents qui sont intéressés à devenir bénévoles peuvent s’inscrire sur le site http://www.trottibus.ca et remplir le formulaire à cet effet, souligne Mme St-Amant. Si nous pouvions en recruter une vingtaine supplémentaire, ce ne serait pas de trop.»

Les élèves de cinquième et sixième année qui sont trop vieux pour le trottibus peuvent également soutenir le projet en devenant aide-bénévole.

«Grâce à un soutien financier de la Caisse Desjardins Anjou – Tétreaultville, nous avons un petit budget pour favoriser la participation. Des prix seront tirés parmi les jeunes aide-bénévoles», mentionne Mme St-Amant.

La formule des trottibus a été développée par la Société canadienne du cancer. Elle permet d’inculquer de saines habitudes de vie chez les tout-petits et à l’échelle provinciale, on compte plus de 150 projets de trottibus.

Trajet Faubourg Contrecoeur

Arrêt 1 – 8h Anne-Courtemanche/Claude-Masson

Arrêt 2 – 8h03 de Contrecoeur/Rousseau

Arrêt 3 – 8h06 Rousseau/Duchesneau

Arrêt 4 – 8h10 Duchesneau/Allée Norman McLaren

Arrêt 5 – 8h14 Duchesneau/de Grosbois

Arrêt 6 – 8h17 de Grosbois/Taillon

Arrêt 7 – 8h20 de Grosbois/Pierre-Bernard

Arrêt 8 – 8h25 arrivée à l’école Saint-Justin

Trajet Pierre-Tétreault

Arrêt 1 – 8h08 Pierre-Tétreault/Thibodeau

Arrêt 2 – 8h11 Pierre-Tétreault/Sentennes

Arrêt 3 – 8h14 Pierre-Tétreault/Tiffin

Arrêt 4 – 8h17 Pierre-Tétreault/de Grosbois

Arrêt 5 – 8h20 Pierre-Tétreault/Forbin-Janson

Arrêt 6 – 8h25 arrivée à l’école Saint-Justin

Trajet Thomas-Chapais

Arrêt 1 – 8h Paul-Pau/d’Anjou

Arrêt 2 – 8h04 Rousseau/Taillon

Arrêt 3 – 8h10 Taillon/Tiffin

Arrêt 4 – 8h15 Tiffin/Pierre-Bernard

Arrêt 5 – 8h20 Pierre-Bernard/de Grosbois

Arrêt 6 – 8h25 arrivée à l’école Saint-Justin