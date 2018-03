Une boutique de cannabis envisagée près du métro Radisson

La Société québécoise du cannabis (SQC) envisage d’ouvrir une succursale dans Mercier – Hochelaga-Maisonneuve (MHM). Le point de vente serait situé dans le secteur de la station de métro Radisson.

La station de métro Radisson est un carrefour névralgique dans l’arrondissement. Elle est située à proximité des commerces de la rue Sherbrooke et du centre commercial Place Versailles. C’est aussi le point de convergence de plusieurs autobus des couronnes Nord et Sud (Terrebonne, Repentigny, Longueuil et plus encore).

Dans la première phase du projet de la SQC, quatre succursales devraient ouvrir à Montréal d’ici le 1er juillet 2018, date prévue de la législation du cannabis au Canada.

La SQC ne veut pas commenter le dossier, mais confirme que l’emplacement près du métro Radisson est dans les cartons.

Le maire de MHM, Pierre Lessard-Blais, affirme que des discussions sont en cours. Il s’attend à ce que l’arrondissement soit mis à contribution.

«Pour nous, ce qui est important c’est que le lieu de vente soit situé le plus loin possible des garderies et écoles, qu’il soit implanté dans le respect des résidents et que la Ville de Montréal reçoive sa juste part liée aux revenus de la vente afin d’investir dans la prévention.»

Or, l’emplacement envisagé est situé à une vingtaine de minutes de marche de l’école secondaire Édouard-Montpetit et de la maison des jeunes de Mercier-Ouest MAGI.

«C’est un lieu de transit important pour des milliers de personnes quotidiennement. Plusieurs travailleurs de rue de l’arrondissement font déjà beaucoup de prévention dans ce secteur, ce qui est plutôt rassurant», convient Denis Tremblay, directeur général de MAGI.

Ce dernier ne se dit pas particulièrement inquiet de l’ouverture d’un point de vente de cannabis dans le quartier.

«Je n’ai pas l’impression que cela créera un engouement particulier chez les jeunes qui fréquentent MAGI d’avoir un tel commerce à proximité», de commenter Denis Tremblay.

Il se dit aussi rassuré par les règles établies par le gouvernement du Québec. Les succursales de la SQC ne pourront être fréquentées par des mineurs. Des portiers en contrôleront l’entrée et les clients semblant avoir moins de 18 ans seront cartés.

Prévention

La question de la consommation de stupéfiants a toujours fait l’objet de discussion et de prévention à MAGI.

«Quand on voit un adolescent sous l’influence du cannabis nous intervenons, mais sans porter de jugement ou être moralisateur, assure le directeur général.

Nous cherchons à comprendre les motifs de la consommation et en discutons franchement avec le jeune. On ne fera jamais d’ignorance intentionnelle.»

Selon lui, en se basant sur son expérience vécue à la maison des jeunes et les milliers de jeunes qui y passent, la consommation de cannabis chez les adolescents est moins fréquente qu’on pourrait le penser. Elle n’a rien de comparable avec la consommation d’alcool.