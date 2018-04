Journée de l’emploi au CJE Mercier le 18 avril

Les chercheurs d’emplois auront l’occasion de discuter et de passer des entrevues en direct avec près d’une quinzaine de recruteurs lors de la Journée de l’emploi du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Mercier.

Des entreprises dans le domaine de la finance, de la vente au détail, du transport, de la fabrication de pièces outillées ou encore de l’assurance seront notamment présentes. Couche-Tard, Desjardins, Bélair direct, Transport Logi-Pro inc, La vie en rose, Winners sont toutes des entreprises à la recherche d’employés pour combler leur besoin de main-d’oeuvre.

Le départ à la retraite de nombreux «babyboomers» crée un vide au sein de plusieurs entreprises et l’économie va plutôt bien.

«Il s’agit d’une bonne période pour les chercheurs d’emplois. Et des possibilités il y en a dans l’est de Montréal», confirme Danielle Lacombe, directrice générale du Programme d’information sur le travail et la recherche d’emploi de Montréal (PITREM).

La réalité du monde du travail a bien changé, de constater la directrice générale du PITREM.

Auparavant, il n’était pas rare qu’une personne embauchée demeure tout au long de sa carrière au sein de la même entreprise. Aujourd’hui, les employés sont plus volatils.

«Les concepts de flexibilité, d’autonomie, de conciliation travail-famille sont de plus en plus importants pour les travailleurs. Le monde du travail est en évolution et les entreprises doivent s’adapter pour retenir leur personnel», fait-elle remarquer.

En plus des recruteurs, les conseillers en emploi du CJE seront présents tout au long de la journée pour aider les participants à finaliser leur curriculum vitae, peaufiner leur lettre de présentation ou se préparer à une entrevue.

Et la formule mise en place par le CJE de Mercier donne de bons résultats. Plusieurs participants dénichent un emploi au terme du processus. Pour d’autres, cela se traduit par un retour aux études ou une prise de conscience qui leur permet de reprendre en main leur avenir.

«La force de notre événement – qui en est à sa cinquième mouture – est ce contact privilégié et personnalisé qu’il permet entre les employeurs et les chercheurs d’emplois, soutient Mme Lacombe. Je suis très fière de l’équipe de travail. C’est un projet mené de main de maître.»

La Journée de l’emploi du CJE de Mercier se tiendra le 18 avril, de 10h à 14h30, dans les locaux de l’organisme (au second étage du 7962, rue Hochelaga).