L’entreprise Cacao 70 s’installera aux Galeries d’Anjou

Un comptoir sucré de Cacao 70, une entreprise québécoise spécialisée dans l’art chocolatier, ouvrira ses portes aux Galeries d’Anjou à compter du 28 avril prochain.

Les gens pourront s’y délecter de brunchs, dîners et desserts sucrés dans lesquels le chocolat est l’ingrédient central.

Chocolats chauds, frappés au chocolat, gaufres belges avec trempettes au chocolat dans des saveurs telles que: café matcha, beurre d’arachide, sésame; crème glacée, les dents sucrées seront rassasiées.

Depuis sa création en 2011, Cacao 70 n’a cessé de prendre de l’expansion. L’entreprise compte 20 franchises à travers le Canada et prévoit en ouvrir une vingtaine d’autres au cours de l’année.

L’an dernier, Cacao 70 a ouvert sa propre fabrique à Montréal, où des maîtres chocolatiers testent leurs recettes et produisent leurs propres barres de chocolat.

L’entreprise se décline en différentes formules: le comptoir sucré où le chocolat est présenté sous toutes ses formes; l’espace gourmand qui propose des plats chocolatés et des douceurs ainsi que des brunchs et lunchs classiques; et l’atelier dip où le cornet est trempé dans des saveurs artisanales.

Pour célébrer l’ouverture de leur nouvelle succursale, le 28 avril, Cacao 70 offrira une gaufre ou un cornet de crème glacée à tous les visiteurs de 10h à 17h. De plus, 50% des profits en restaurant lors de cette journée seront remis au Défi sportif Altergo.