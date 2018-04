Ouverture d’une nouvelle super-clinique dans l’est de Montréal

Les patients de l’est de Montréal ont accès à une toute nouvelle super-clinique avec l’ouverture, vendredi, de la super-clinique Maisonneuve-Rosemont Domus-Médica.

La clinique, située au 5345, boulevard l’Assomption, est ouverte 84 heures par semaine, soit 12 heures par jour, incluant la fin de semaine, de 8h à 20h.

Elle offre des services d’imagerie à même ses locaux et les services de prélèvements sont fournis par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’île-de-Montréal à proximité de la super-clinique.

«L’ouverture récente de nombreuses super-cliniques témoigne de notre volonté d’améliorer l’accès aux services de première ligne, en offrant à la population une autre option que celle de l’urgence. Il sera encore plus facile d’intervenir auprès des usagers, en leur offrant les bons soins, au bon endroit, et dans les délais requis», de souligner par voie de communiqué le ministre de la Santé et des Services sociaux Gaétan Barrette.

L’établissement permettra d’offrir un minimum de 20 000 consultations annuellement à des patients qui ne sont pas inscrits aux médecins d’un groupe de médecine de famille (GMF). Ceux-ci pourront avoir accès à une consultation médicale le jour même de leur visite, ou dès le lendemain en téléphonant trois heures avant la fermeture.

«L’offre de service d’une super-clinique est fort avantageuse pour la population et vient compléter celle des groupes de médecine de famille déjà présents sur le territoire», mentionne de son côté Martin Coiteux, ministre responsable de la région de Montréal.

La clinique Maisonneuve-Rosemont Domus-Médica devient ainsi la 17e super-clinique de la région de Montréal.