Des élèves de l’école secondaire Louis-Riel en concert

Un premier projet de médiation culturelle voit le jour dans Mercier-Ouest. Les élèves en musique de cinquième secondaire du volet international de l’école secondaire Louis-Riel offriront un grand spectacle musical aux familles du quartier ce samedi.

Depuis janvier, les élèves se préparent activement à cette prestation qui sera présentée en plein air au parc Louis-Riel, le 26 mai, à compter de 14h30.

Deux fois par mois, les artistes en herbe de Louis-Riel ont accueilli le musicien Gotta Lago, originaire de la Côte d’Ivoire, pour des ateliers musicaux afin de les familiariser, entre autres, aux chants africains, au djembé et au monde des percussions.

Après chaque visite de l’artiste, les élèves pratiquaient ensuite en classe les notions apprises avec leur enseignant Hugo Rivest. Sous le thème des musiques du monde, c’est ainsi qu’est né le spectacle «Percufolies» qui s’articule autour du chant et de la danse.

Les élèves interpréteront plusieurs pièces. Une danseuse africaine, qui a travaillé durant 16 ans au Cirque du Soleil, Les 3 doums, la troupe de l’école qui fait dans les tambours brésiliens, des enseignants de Louis-Riel, qui ont formé un band pour l’occasion, et Les Improbables, quatre élèves qui feront leurs premiers pas musicaux, seront également de la partie.

«C’est une belle aventure pour tous les participants. Les élèves ont la chance de relever un beau et grand défi et de se dépasser par le biais de la musique. Ils sont très fébriles», de confier Julie Gauthier, agente culturelle à la maison de la culture Mercier et partenaire du projet, à quelques jours du spectacle.

Médiation culturelle

Les projets de médiation culturelle réalisés par la maison de la culture Mercier et ses partenaires permettent d’appuyer des initiatives artistiques dans des écoles du quartier.

Les jeunes sont en contact avec des artistes professionnels de divers univers – selon les projets – et permettent «d’allumer des étincelles» chez les participants, estime Mme Gauthier.

«Le but de ces projets est de créer des ponts entre les professionnels et les élèves. De leur faire vivre une expérience unique.»

Les établissements scolaires sont épaulés tout au long du projet par un médiateur culturel pour ne pas alourdir la tâche des enseignants. Le partenariat est gagnant-gagnant pour les deux parties.

Le projet s’est d’ailleurs si bien déroulé qu’au terme de ce premier partenariat entre la maison de la culture Mercier et une école de Mercier-Ouest, un second projet a été présenté à la direction de l’établissement scolaire de l’avenue de Carignan.

Cette fois, la danse et le cinéma seront au menu.