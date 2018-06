Nouvelle adresse pour le centre Info-Femmes

Un nouveau chapitre s’amorce pour le centre de femmes Info-Femmes. L’organisme communautaire vient tout juste d’emménager dans ses locaux de la rue Sherbrooke Est, un déménagement qui devrait être salutaire pour le centre.

Trouver un toit dans Mercier-Est est un enjeu de taille pour les organismes communautaires du quartier. Les bâtiments commerciaux sont chers pour des organismes qui ont des moyens financiers limités.

Depuis quelques années, Info-Femmes songe à devenir propriétaire et met de l’argent de côté à cet effet. Après avoir entamé diverses démarches, l’opportunité ne s’est tout simplement pas présentée. L’organisme a donc opté pour la location.

«En moyenne, le coût de location est de 25$ du pied carré dans le quartier. Notre propriétaire a été sensible au fait que nous sommes un centre de femmes, un organisme communautaire et nous l’en remercions. Je suis très heureuse du dénouement», avoue Anik Paradis, directrice générale d’Info-Femmes, qui a conclu une entente de cinq ans.

Situés au 9200, de la rue Sherbrooke Est (bureau 220), les locaux disposent d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Ils sont aussi facilement accessibles en transport en commun et à proximité de plusieurs commerces.

L’organisme bénéficie d’une plus grande superficie et d’espaces mieux adaptés à ses besoins, ce qui lui permettra de réaliser certains projets qu’il avait en tête.

«Nous aurons notre propre halte-garderie. Les femmes qui ne pouvaient pas participer à nos activités parce qu’elles n’avaient pas de gardienne pourront venir avec leurs enfants.

«Pendant qu’elles suivront leur atelier, les enfants s’amuseront dans le local de la halte-garderie. C’est un plus pour nous», souligne la directrice générale.

Le déménagement faisait partie des objectifs du Centre d’être plus accessible et visible. La position géographique plus centrale des nouveaux locaux devrait donner un nouvel élan à l’organisme.

Mme Paradis s’attend à une augmentation du membership et de la participation aux activités.

Par ailleurs, le Centre offrira une programmation étoffée durant la période estivale et demeurera ouvert quatre jours par semaine contrairement aux années passées. L’organisme ne fermera que pendant les deux semaines des «vacances de la construction».

Plusieurs sorties sont déjà prévues dont des journées à la plage, à la Ronde, au jardin Botanique, aux feux d’artifice, dans le Vieux-Montréal et plus encore. Les activités sont gratuites, mais il faut s’inscrire préalablement.

Demain, 21 juin, le Centre organise une journée portes ouvertes, de 16h à 19h30, pour permettre aux femmes de prendre connaissance de la programmation estivale et de s’inscrire aux activités. Toute l’équipe d’Info-Femmes vous attend au 9200, rue Sherbrooke Est bureau 220.