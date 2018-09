Un Super C ouvrira ses portes dans Mercier-Est

Metro ouvrira un second supermarché Super C dans l’arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve. (MHM), cette fois rue Notre-Dame en face du parc de la promenade Bellerive.

Le commerce s’installera dans les locaux occupé par l’épicerie Metro actuelle, la clinique dentaire et une partie des espaces de la pharmacie. La superficie de plancher sera de plus de 3000 mètres carrés.

La nouvelle construction sera érigée sur un seul niveau avec mezzanine, bien que le règlement d’urbanisme prescrive un minimum de deux étages pour le secteur.

Les interventions sur les espaces extérieurs porteront principalement sur l’aire de stationnement extérieur (66 unités) située du côté est du supermarché.

Le nombre d’unités de stationnement passera de 138 à 122 cases pour l’ensemble du centre commercial.

L’aménagement proposé comprendra la plantation de 76 arbres pour l’ensemble du site, l’élargissement des bandes gazonnées et plantées, ainsi qu’une bande de séparation d’une largeur de deux mètres le long de la limite arrière des terrains où se trouvent les résidences.

Les éléments végétaux ne permettront pas de rencontrer le minimum requis de 22% de surface végétalisée exigée habituellement par l’arrondissement. À terme, le pourcentage s’élèvera à 10,39%, plutôt que les 2% présentement.

Le nombre de livraisons pour un Super C sera d’environ 37 par semaine à l’aide de véhicules semi-remorques (25) et de camions de plus petits gabarits (12). Les déplacements auront lieu entre 7h et 23h, du lundi au vendredi, et jusqu’à 17h le samedi.

Pour répondre à certaines préoccupations des membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU), le promoteur a notamment réaménagé l’espace arrière du centre commercial, créé un secteur de livraison distinct du stationnement des clients et une traverse piétonne pour procurer une sécurité et un confort pour les piétons.

Le CCU a émis un avis favorable au projet assorti de certaines recommandations dont de créer un aménagement visant à minimiser les manœuvres et les déplacements des camions sur le site en proposant un accès plus direct des camions vers les quais de déchargement.

La création d’une zone tampon dans la partie arrière du site suffisamment large pour réduire les nuisances liées au bruit des camions vers la zone d’habitation et l’installation d’espaces de stationnement pour les vélos sont aussi suggérées.

La consultation publique sur ce projet aura lieu le 25 septembre prochain, à compter de 18h, dans la salle du conseil de la mairie d’arrondissement.