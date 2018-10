Les travaux d’optimisation de l’A-25 sont terminés

Les ouvriers affectés au projet d’optimisation de l’autoroute 25 et d’amélioration des accès au port de Montréal ont rangé leur machinerie. Les travaux sont parachevés, et ce, quelques mois avant l’échéancier de la fin de l’année 2018.

Le projet, situé dans l’axe de l’autoroute 25 entre la rue Sherbrooke et la rue Notre-Dame, visait à améliorer la mobilité sur le réseau autoroutier et à diminuer le camionnage sur le réseau local en facilitant les accès au port de Montréal.

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrificatioin des transports a procédé à la démolition d’un pont d’étagement désuet (de Boucherville), à la construction d’une voie sur l’autoroute 25 en direction sud et à l’ajout d’une nouvelle entrée et d’une nouvelle sortie pour relier directement le port de Montréal au réseau routier supérieur.

Quant aux interventions sur le réseau municipal, le but était de rendre le secteur plus fonctionnel et de faciliter le déplacement des piétons et des cyclistes, notamment par le réaménagement de l’échangeur Sherbrooke et de rues adjacentes, ainsi que par l’ajout d’une piste multifonctionnelle.

Les aménagements paysagers sur le réseau municipal dans le secteur des travaux et la démobilisation du chantier seront effectués au cours l’automne.

Parmi les travaux réalisés au cours de ce vaste chantier, rappelons notamment la démolition du pont d’étagement De Boucherville, la construction de la voie de desserte sud, l’aménagement d’une nouvelle sortie pour la rue Notre-Dame, le réaménagement de la rue Curatteau, le déplacement de la sortie #5 Est et plusieurs autres.

La patience des automobilistes risque de nouveau d’être mise à l’épreuve puisque les interventions sur le réseau autoroutier représentaient une étape préalable aux travaux de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine reliant Montréal à la Rive-Sud.