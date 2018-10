L’Éco-quartier MHM tiendra son premier Réparothon

Réparation de vêtements, d’ordinateurs, d’appareils électriques, de bijoux, et ce gratuitement, les résidents de l’arrondissement sont invités à participer au premier Réparothon de l’Éco-quartier Mercier – Hochelaga-Maisonneuve.

«Nous organisons cet événement convivial afin de rassembler des réparateurs et des citoyens qui pourront travailler ensemble au prolongement de la durée de vie de différents objets.

«Ceci permet de lutter contre l’obsolescence programmée, une stratégie consistant à réduire la durée de vie d’un bien pour en augmenter les ventes», explique Charlotte Jacques, chargée de projet en écoresponsabilité à l’Éco-quartier Mercier – Hochelaga-Maisonneuve.

Plusieurs stations de réparation seront offertes: vélo (entretien ou changement de certaines pièces), instruments de musique (ajustement sommaire de guitare, basse et violon), petits meubles en bois (recollage de pièces), vêtements, téléphones et plus encore.

L’objectif final est de réduire son empreinte écologique en détournant des biens de l’enfouissement et en évitant l’achat d’objets neufs.

L’événement s’inscrit dans une démarche de réemploi et il est réalisé dans le cadre de la campagne «On essaie zéro déchet». Il se tiendra le samedi 27 octobre, de 10h à 13h, à la salle Belle-vie du CCSE Maisonneuve.

Les citoyens de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve pourront s’inscrire sur place le matin même à partir de 9h45. Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. Premier arrivé, premier servi.