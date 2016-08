Agenda d’Anjou, semaine du 22 août

Inscriptions à l’école artistique Marie-Prose

Danse hip hop, ballet, danse moderne, danse jazz-contemporain, chant, instruments de musique et initiation à la danse rythmée sont au programme de la prochaine session de l’école artistique Marie-Prose.

Les inscriptions se tiendront les 24, 25 et 31 août, ainsi que le 1er septembre, de 18h30 à 20h30, au 7083, rue Jarry. Le premier cours est gratuit.

Joueurs de quilles recherchés

Des joueurs de quilles sont présentement recherchés afin de compléter les équipes de la prochaine saison, qui s’amorce dès le 29 août, à 13h, à la salle Anjou-sur-le-Lac.

Pour information, on contacte Lise au 514 352-3080.

Danse en ligne avec l’association d’Age d’oro Totepo

L’association d’Age d’oro Totepo vous propose de la danse en ligne et sociale les 3,4, 9 et 11 septembre 2016, de 18h30 à 22h30 au Studio Danse 360 et Un, 8600, boulevard Parkway, Anjou (Coin Jarry). Des danseurs professionnels seront sur place. Pour plus de renseignements, communiquez avec Lidia au 514 648 5090.

Le Bel âge d’Anjou

Les activités automnales du Bel âge d’Anjou reprendront graduellement à compter du jeudi 8 septembre, avec la pratique de danse de 19h30 à 21h45.

Le dimanche 11 septembre, ce sera le début du bingo, de 18h45 à 22h. Les cours de danse pour les participants avancés (12 septembre), de 9h30 à 11h30 et de 19h45 à 21h45. Pour les débutants, les cours seront de 18h30 à 19h30.

Retour du baseball-poches (12 septembre), de 13h à 16h30.

À compter du 18 septembre, toutes les deux semaines, pratique de danse de 14h à 16h. Pour information, on joint Cécile au 514 355-9385 ou belageanjou@gmail.com.

Atelier d’information gratuit : démarrer une entreprise

Pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs, PME MTL Est-de-l’Île tiendra, le mercredi 10 août, à 19h, un atelier d’information gratuit portant sur les grandes étapes menant au démarrage d’une entreprise.

Cette soirée d’information est ouverte à toute personne désireuse d’implanter son entreprise dans l’est de Montréal. Elle se déroulera dans les locaux de PME MTL Est-de-l’Île, au 7305, boulevard Henri-Bourassa Est, bureau 200. Des documents portant sur la rédaction du plan d’affaires seront remis gratuitement aux participants.

Pour inscription en ligne: pmemtl.com/est ou par téléphone au 514 494-2606, poste 28.

Ces rencontres d’information sont offertes mensuellement et les prochaines rencontres seront tenues les: 14 septembre, 12 octobre et 9 novembre.

Cercle Amitié Anjou 50+

Les activités du Cercle Amitié Anjou 50+ font relâche pour la saison estivale. Elles seront de retour à compter du mardi 6 septembre, 13h, au Centre communautaire Anjou (7800, boulevard Métropolitain). Au programme: crible, pétanque, baseball-poche, cartes, tricot, billard et bingo (une fois par mois). Transport gratuit en après-midi.

En ce qui a trait aux cours de danse en ligne, ils reprendront à compter du 13 septembre, à 9h et 10h.

Pour information sur les activités, on contacte Jean au 450 651-6285.

Par ailleurs, plusieurs sorties récréatives sont organisées. Pour information, on joint Micheline au 514 727-3531.