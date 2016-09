Agenda d’Anjou, semaine du 6 septembre

Ateliers de français, d’informatique et de lecture

C’est le temps des inscriptions aux Ateliers mot à mot! L’organisme offre 15 groupes de français écrit, de conversation française ou encore d’initiation à l’informatique qui débuteront en septembre de jour, de 9h à 12h, et de 13h à 17h, ou de soir, de 18h à 21h, selon le niveau des participants.

Pour en savoir davantage, on communique avec Claudia Lavallée au 514 354-6526.

Club santé sport Anjou

Les inscriptions aux activités du Club santé sport Anjou se tiendront les 6 et 7 septembre, de 18h30 à 20h30, au complexe sportif de l’école secondaire Anjou (8205, rue Fonteneau).

Les cours offerts sont l’aérobie sans saut, le zumba-abdos et le conditionnement physique, les lundis et mercredis.

L’alignement postural (Pilates/stretching), le body fitness, le cardio-tonus, l’aquaforme et l’aquajogging, les mardis et jeudis.

Le coût est de 130 $ pour 32 semaines (64 cours). Le début des activités est le mardi 6 septembre. Pour information, on contacte Lucie au 514 355-5358 ou par courriel à clubsantesportanjou@gmail.com.

Cercle Amitié Anjou 50+

Les activités du Cercle Amitié Anjou 50+ font relâche pour la saison estivale. Elles seront de retour à compter du mardi 6 septembre, 13h, au Centre communautaire Anjou (7800, boulevard Métropolitain). Au programme: crible, pétanque, baseball-poche, cartes, tricot, billard et bingo (une fois par mois). Transport gratuit en après-midi.

En ce qui a trait aux cours de danse en ligne, ils reprendront à compter du 13 septembre, à 9h et 10h.

Pour information sur les activités, on contacte Jean au 450 651-6285.

Par ailleurs, plusieurs sorties récréatives sont organisées. Pour information, on joint Micheline au 514 727-3531.

Portes ouvertes au Carrefour des femmes

Le Carrefour des femmes d’Anjou organise une journée portes ouvertes le 8 septembre, de 11h30 à 14h30, dans ses locaux du 8664, avenue Chaumont.

Épis de maïs et desserts seront offerts aux visiteurs. Exceptionnellement, les hommes seront admis pour la journée.

Ateliers pour enfants et parents

Dans le cadre du projet Amuse-toi, des ateliers d’éveil musical, de bricolage et d’initiation au langage des signes pour les enfants de 2 à 5 ans et leurs parents sont offerts les jeudis, de 9h15 à 10h30, au 9501, boulevard des Galeries d’Anjou.

Pour information, on joint Cynthia Morgan au 514 355-4689.

Chevaliers de Colomb

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Conrad marqueront le début de leur prochaine saison d’activités par une grande épluchette de blé d’Inde le 9 septembre, à compter de 17h, au sous-sol de l’église Saint-Conrad (6750, des Ormeaux).

Le blé d’Inde sera gratuit et des hot dogs seront en vente au coût de 0.50 $.

Cours de gardiens avertis

Opération surveillance Anjou (OSA) offre des cours de gardiens avertis dispensés par des enseignants formés en secourisme.

La prochaine formation aura lieu le 22 octobre, de 9h à 16h30, à l’Agora Anjou (6937, avenue Baldwin). Le coût est de 35 $ pour les Angevins (preuve de résidence requise) et de 40 $ pour les non-résidents.

Le coût comprend le manuel Gardiens avertis, une carte de compétence datée et signée si l’examen de la fin du cours est réussi (à plus de 75%) et que le comportement est adéquat durant le cours.

Les jeunes doivent être âgés d’au moins 11 ans et apporter un stylo et une poupée ou toutou de la forme et grosseur d’un bébé de quelques mois à la formation. Inscription et paiement au préalable obligatoire au 514 493-8216.

Joie de vivre Anjou

Du 13 septembre au 13 décembre, Cinthia Sabetti offre des cours d’étirement et de douce mise en mouvement sur chaise, un programme qui permettra aux participants de maintenir ou retrouver leur souplesse et en ayant du plaisir.

Pour information, on communique avec Thérèse Fillion au 514 352-1255 ou Cinthia Sabetti au 514 581-7588.

Le Bel âge d’Anjou

Les activités automnales du Bel âge d’Anjou reprendront graduellement à compter du jeudi 8 septembre, avec la pratique de danse de 19h30 à 21h45.

Le dimanche 11 septembre, ce sera le début du bingo, de 18h45 à 22h. Les cours de danse pour les participants avancés (12 septembre), de 9h30 à 11h30 et de 19h45 à 21h45. Pour les débutants, les cours seront de 18h30 à 19h30.

Retour du baseball-poches (12 septembre), de 13h à 16h30.

À compter du 18 septembre, toutes les deux semaines, pratique de danse de 14h à 16h. Pour information, on joint Cécile au 514 355-9385 ou belageanjou@gmail.com.

Au Fil du temps d’Anjou

L’association au Fil du temps d’Anjou propose à ses membres différentes sorties au cours des prochains mois.

Le dimanche 9 octobre, Journée des aînés à Sainte-Rosalie, incluant deux repas.

Le vendredi 11 novembre, spectacle le «Caboose Band», la troupe musicale de l’émission de télévision l’Auberge du chien noir, au théâtre Hector-Charland, à L’Assomption.

Pour information, on joint Lucie au 514 355-0603.