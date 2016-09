Agenda d’Anjou, semaine du 19 septembre

Carrefour des femmes d’Anjou

Lundi 26 septembre, à 13h30, Jasons entre lesbiennes, puis à 14h, «Bouge avant que ça rouille».

Le mardi 27 septembre, à 10h30, atelier sur la violence conjugale en collaboration avec le SAC Anjou.

Le mercredi 28 septembre, dès 9h, cuisine collective végétarienne.

Inscription requise pour les activités au 514 351-7974. Halte-garderie gratuite lors des activités (réservation 24h à l’avance).

Exposition

L’artiste peintre Gaëtane Voyer exposera ses plus récentes œuvres, du 27 septembre au 24 octobre, à la Galerie Goncourt.

Peintre abstraite gestuelle, sa palette se compose de couleurs pures et vibrantes. Elle utilise des techniques mixtes pour exprimer sa recherche artistique.

Elle donne une seconde vie à des objets récupérés qui ajoutent une dimension 3D à ses tableaux. Une plume, une pierre, des fibres, des bouts de bois, etc., elle trouve un espace dans la toile pour l’y accrocher.

Le vernissage aura lieu le samedi 1er octobre, dès 14h30, à la galerie (7500, avenue Goncourt).

Ski de fond

Le Club féminin de ski de fond d’Anjou propose huit sorties à l’extérieur de Montréal en janvier et février 2017. Le coût est de 160 $ pour les détenteurs de la carte de citoyen d’Anjou et de 175 $ pour les autres.

Les inscriptions auront lieu le mardi 18 octobre, de 19h à 20h, dans l’aire publique du Service de la culture, des loisirs, des sports et du développement social (7500, avenue Goncourt). Pour information, on contacte Jacqueline Morneau au 514 351-7674.

Bénévoles recherchés

La Maison des familles du Service d’aide communautaire (SAC) Anjou est à la recherche de bénévoles pour animer des ateliers de cuisine, de couture et de tricot.

Les personnes recherchées doivent aimer les enfants et avoir deux heures à consacrer au bénévolat chaque semaine.

Pour information sur l’organisme et les postes disponibles, on joint Cynthia Morgan au 514 355-4689.

Cours

L’Association au Fil du temps d’Anjou offre des cours pour se familiariser avec les tablettes électroniques pour les débutants (niveau 1) et il reste encore quelques places.

Les cours de IPad se donneront les 29 septembre et 6 octobre, de 9h à midi, alors que les cours pour les tablettes Android seront offerts les 10 et 17 novembre, de 9h à midi.

Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec Thành au 514 756-6671.

Salon des aînés 2016

La concertation des aînés d’Anjou organise le Salon des aînés d’Anjou qui se tiendra le mercredi 5 octobre, de 12h à 16h, au Centre communautaire d’Anjou (7800, boulevard Métropolitain Est).

Plusieurs activités sont au programme: kiosques, conférences, spectacle de chansons et plus encore. Des prix de présence seront remis aux participants.

L’activité est gratuite. Pour information, Concertation Anjou (le ROCHA) au 514 351-4173.

Nouveautés à l’Éveil musical

L’Éveil musical d’Anjou offre de nouveaux cours pour la session automne 2016.

Cours de chant privé avec Sabrina Mazerolle; cours de violon privé avec Magali Curiel; chanter dans un ensemble avec Claude Brodeur.

Pour information, on communique avec Bernard Pépin au 514 493-8233.

Ateliers informatiques

Le Courrier blanc, un programme du SAC Anjou, offre aux personnes de 55 ans et plus des formations de montage photo, initiation à la caméra numérique, Word et Excel.

Les ateliers sont conditionnels au paiement d’une inscription annuelle de 25 $. Les coûts des formations varient de 35 $ à 40 $. Pour information, on compose le 514 354-4299.

Hockey mineur

Les activités de l’Association de hockey mineur d’Anjou ont repris de plus belle et des places sont encore disponibles dans toutes les catégories pour les jeunes de 3 à 20 ans.

Les parents intéressés peuvent inscrire leur enfant les lundis, mardis, jeudis et vendredis soir en passant au bureau de l’association situé au 8750, place Chaumont.

Pour information, on consulte le http://www.hockeyanjou.org.

Joie de vivre Anjou

Jusqu’au 13 décembre, Cinthia Sabetti offre des cours d’étirement et de douce mise en mouvement sur chaise, un programme qui permettra aux participants de maintenir ou retrouver leur souplesse et en ayant du plaisir.

Pour information, on communique avec Thérèse Fillion au 514 352-1255 ou Cinthia Sabetti au 514 581-7588.

Cours de gardiens avertis

Opération surveillance Anjou (OSA) offre des cours de gardiens avertis dispensés par des enseignants formés en secourisme.

La prochaine formation aura lieu le 22 octobre, de 9h à 16h30, à l’Agora Anjou (6937, avenue Baldwin). Le coût est de 35 $ pour les Angevins (preuve de résidence requise) et de 40 $ pour les non-résidents.

Le coût comprend le manuel Gardiens avertis, une carte de compétence datée et signée si l’examen de la fin du cours est réussi (à plus de 75%) et que le comportement est adéquat durant le cours.

Les jeunes doivent être âgés d’au moins 11 ans et apporter un stylo et une poupée ou toutou de la forme et grosseur d’un bébé de quelques mois à la formation. Inscription et paiement au préalable obligatoire au 514 493-8216.