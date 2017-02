Agenda de Mercier, semaine du 27 février

Souper dansant

Le club social des Amis de Saint-Fabien tiendra son prochain souper dansant le vendredi 10 mars, à partir de 17h.

Les billets sont présentement en vente au coût de 22 $ pour les membres et 24 $ pour les non-membres et il faut se les procurer avant le 3 mars.

Pour ce faire, les gens n’ont qu’à se présenter au sous-sol de l’église Saint-Fabien (6455, avenue de Renty) les mercredis et jeudis, de 13h à 16h.

Pour information, on communique avec Candide au 514 322-5734 ou Madeleine au 514 255-9706.

Atelier sur les légumineuses

Le Sésame, situé au 8628 Hochelaga, vous convie à un atelier gratuit sur les légumineuses le 8 mars 2017 dès 18h30. Au menu: dégustation, démonstration culinaire et plus encore.

Pour s’inscrire, on contacte Valérie par téléphone au 514 493-7656 ou par courriel au valerieduval@lesesame.org. Les places sont limitées.

«Bingothon»

Le centre des loisirs Notre-Dame-des-Victoires organise un «bingothon» dans ses locaux (5900, avenue Pierre-de-Coubertin) le samedi 4 mars, à 13h et 19h.

Tous les profits de l’activité serviront à financer les activités jeunesse du centre. Pour information, on compose le 514 254-9728.

Cinéma

La maison de la culture de Mercier présentera «Le petit prince» le jeudi 4 mars, à 14h.

Poussée par sa mère à être une élève parfaite et, plus tard, à devenir une adulte formidable, une petite fille croise le chemin d’un vieil aviateur qui lui raconte l’histoire d’un petit prince qu’il a rencontré lors de l’une de ses expéditions dans le désert.

Quand son ami l’aviateur tombe malade, elle croit que le seul moyen de le sauver est de retrouver le petit prince. Elle emprunte donc son avion et s’envole à sa rencontre…

Breuvage et popcorn offerts. Pour réserver son billet à l’avance et connaître toute la programmation durant la Semaine de relâche: accesculture.com.

Cliniques d’impôts

Des bénévoles du Chez-Nous de Mercier-Est offrent un coup de pouce aux gens ayant besoin d’aide pour remplir leur déclaration de revenus. Les cliniques d’impôts se tiendront les lundis 6, 13, 20 et 27 mars, dans les locaux de l’organisme (7958, rue Hochelaga).

Les cliniques s’adressent aux personnes de 55 ans et plus ayant un faible revenu (25 000 $ pour une personne seule et 30 000 $ pour un couple) et habitant le quartier de Mercier-Est.

Pour obtenir un rendez-vous, on compose le 514 354-5131. Les places sont limitées.

Manger des insectes

Le Sésame invite toute la famille à une conférence-atelier amusante sur l’entomophagie (manger des insectes), en collaboration avec uKa protéine.

C’est au Sésame, 8628 Hochelaga, dimanche 5 mars à 14h.

L’activité est gratuite mais il faut réserver sa place en contactant Valérie au 514 493-7656 ou par courriel à valerieduval@lesesame.org

Finie l’apnée du sommeil!

L’APQ invite tous les gens souffrant d’Apnée du sommeil aux rencontres du groupe d’entraide de Montréal. Les rencontres ont lieu les 2ième mardi de chaque mois.

La prochaine rencontre aura lieu le 14 mars 2017, de 13h30 à 15h30 au 6070 rue Sherbrooke est, bureau 104.

Activité gratuite. Informations: 514-287-7400 poste 241.

Centre de jour pour personne atteinte de maladies cognitives

Le Temps d’une pause, un organisme sans but lucratif qui existe depuis 14 ans, offre une journée d’activités en centre de jour pour les personnes atteintes de maladies cognitives de type Alzheimer.

Les activités ont lieu les vendredis, de 8h30 à 15h30, à la résidence Lionel-Bourdon (12100, Rodolphe-Forget). Pour information, on joint Catherine Royer-Bédard, intervenante psychosociale, au 514 722-3000 poste 2167.

Les activités sont réservées à la population de l’est de Montréal.

Joueurs de cartes recherchés

Le club de l’âge d’or des Troubadours Saint-Donat est à la recherche de joueurs de carte de 500.

L’activité se déroule les mercredis, à compter de 13h. Les personnes intéressées sont invitées à composer le 514 251-2636.

Bénévoles recherchés

Le SÉSAME est à la recherche d’un bénévole pour effectuer la livraison de repas à des aînés du quartier les vendredis, de 10h30 à 14h.

Voiture fournie, repas inclus et compensation en denrées alimentaires. Pour information, on communique avec Stéphane au 514 493-7656 ou au stephanetremblay@lesesame.org.