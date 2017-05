Pour sa 8e édition, la Fête des lettres et des mots a accueilli 160 «tout-petits» à la bibliothèque Mercier le 9 mai dernier, entre 9h et midi, pour les sensibiliser à la lecture et à l’écriture.

«C’est un évènement pour les préparer à l’école», explique Melisa Peladeau, bibliothécaire à la bibliothèque Mercier. De nombreuses activités sont disponibles pour familiariser les bambins de 0 à 5 ans avec les mots: activité avec des lettres, motricité, bricolage, des stations de pré-écriture, du dessin, de l’enfilage, des casse-tête, une piscine émantée avec des lettres sans oublier une mascotte.

L’ergonomie a été amélioré cette année, pour assurer une meilleure accessibilité des enfants aux tables d’activité.

«Cette fête met de l’avant la lecture et les mots sous l’angle du plaisir (…) c’est, selon nous, une magnifique façon de s’amuser en famille!», ajoute Ganaelle Roberge, intervenante en éveil à la lecture et au langage, qui était la mascotte Grelotte le jour de la fête.

Les enfants sont accompagnés par les services de garde en milieu familial, les CPE, les centres de Loisirs ou encore leur famille. Ils repartent tous avec un livre neuf.

Initié par le Comité Lire de Mercier-Est il y a huit ans, l’évènement est aujourd’hui organisé par la bibliothèque Mercier, la maison des familles de Mercier-Est, le centre Tétreauville, le service des Loisirs Sainte-Claire et le CPE Dolmen.

Comme les autres années, l’évènement a rencontré un vif succès.