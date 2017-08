Agenda de Mercier, semaine du 21 août

Amis de St-Justin

L’Organisme tiendra son Assemblée générale annuelle le 12 Septembre 13h au 5055A rue Joffre. Le Groupe des Ami(e)s de St-Justin, vous invite à venir vous amuser et vous divertir aux activités qui débutent le 14 Septembre, par la danse en ligne à 13h débutant et 14h15 intermédiaire. Une session de 12 cours est proposée au prix de 60$, payable au début de la session. Une activité de pétanque sera proposée le mardi à 13h et le vendredi pétanque et pétanque atout à 13h. Carte de membres obligatoire au prix de 10.00$ et avoir 50 ans et plus. Informations au 514-354-3934.

Amis de Saint-Fabien

Le Club Social des amis de St-Fabien reprend ses activités le mercredi 13 septembre. Cartes, casse-tête, jeux de poche et aussi pétanque atout seront proposés. À partir du 14 septembre, des cours de danse seront dispensés le matin pour le niveau intermédiaire et en après-midi pour les autres et un cours de yoga sur chaise gratuit aura lieu le 19 septembre. Le prochain souper dansant sera le vendredi le 29 septembre à 17h30. L’assemblée générale sera le 4 octobre. Pour information Candide au 514-322-5734 ou Madeleine au 514 255-9706.

Troubadours Saint-Donat

En raison du déménagement de l’organisme, l’assemblée générale du club de l’âge d’or des Troubadours Saint-Donat aura lieu exceptionnellement le 28 août, à 13h, à la salle Arcand (6547, rue de Marseille).

Le programme des activités de la prochaine session est disponible dans le présentoir à l’entrée du CRC ou les gens peuvent appeler au 514 251-2636.

Projet Harmonie

L’équipe du Projet Harmonie est à la recherche de bénévoles pour mener à bien divers projets.

L’organisme a besoin d’un coup de pouce pour son service d’aide aux devoirs qui débute le 18 septembre et se termine le 15 juin. Un accompagnateur référent est sur place et les bénévoles permettent d’individualiser l’aide apportée aux jeunes.

De plus, l’organisme est à la recherche de gens avec un peu de temps à donner pour repeindre le local de la halte-garderie afin qu’il soit prêt à accueillir les enfants dès la mi-septembre. La peinture et tous les outils sont fournis.

Finalement, l’équipe est à la recherche de livres pour enfants-ados afin de remplir le croque-livre que l’organisme a installé sur la rue Duquesne en bordure du HLM La Pépinière.

Pour information, on communique avec l’organisme au 514 872-7722.

Centre 50+ Anjou – Louis-Riel

Le Centre 50+ Anjou – Louis-Riel reprend ses activités au 6444, rue Lescarbot, à compter du mardi 5 septembre avec la danse en ligne à 10h et le yoga sur chaise le mardi 12 septembre à 13h30.

Le jeudi 28 septembre, à 10h30, ce sont les séances d’éducation somatique (Feldenkrais) qui sont de retour.

Au deuxième étage du 6825, de la rue Sherbrooke, reprise des jeux (cartes, rummy) le mercredi 6 septembre à 13h.

Le jeudi 14 septembre, à 14h, exercice de souplesse et d’équilibre taï-chi et gi-qong (nouveau).

Carte de membre et inscription 10 minutes avant le début du premier cours.

L’assemblée générale annuelle de l’organisme aura lieu le mercredi 27 septembre à 15h. Pour information, on compose le 514 252-9789.

CRC Saint-Donat

La corporation du Centre récréatif et communautaire (CRC) Saint-Donat tiendra son assemblée générale annuelle le mardi 26 septembre, à 18h30, au 6547, rue de Marseille.

Les participants pourront exprimer leurs commentaires, projets et suggestions afin d’améliorer l’offre de service de leur centre de loisirs.

Il y aura également des élections pour élire le nouveau conseil d’administration de l’organisme. Prière de confirmer sa présence avant le 18 septembre en composant le 514 253-8913.

Recrutement de bénévoles

L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont faisant partie du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal est à la recherche de bénévoles qui souhaitent vivre une expérience enrichissante avec la clientèle de l’hôpital. Critères : être âgé de 18 ans et plus et disponible quatre heures par semaine pour au moins 100 heures. Formation offerte. Pour information ou soumettre votre candidature: benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 514 252-3865, # option 1

Atelier de croissance personnelle

Vous êtes retraité ou nouvellement arrivé à ce cycle de transition? Vous avez besoin de vous adapter, de réfléchir et d’échanger, de faire du sens, d’accepter le changement ou simplement vous développer? Vous voudriez définir un projet qui vous convient à partir de votre histoire identitaire? Nous vous proposons un processus sur 8 ateliers en petit groupe, animé par un travailleur social psychothérapeute, qui vous permettra de cheminer en vue de réaliser cette quête personnelle dans esprit communautaire. Pour inscription, contactez Le Centre d’Entraide Le Pivot au 514-251-1287 avant le 8 septembre. Coût : 40$.

Journée plein air

Le comité social Notre-Dame-des-Victoires organise une grande journée d’activités le samedi 26 août, de 11h à 19h, au parc Joseph-Thibodeau (angle Lacordaire et Pierre-de-Coubertin).

Épluchette de blé d’Inde, vente de garage, tours de carriole, danse en ligne et sociale, maquillage, jeux de baseball-poche et fer sont au programme.

Les participants sont priés d’apporter leur chaise de parterre. Pour information, on compose le 514 257-6355.